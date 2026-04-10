"Должен заплатить за эту измену": легенда НХЛ раскритиковал Орбана из-за связей с Россией
- Доминик Гашек обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в измене из-за передачи информации о ЕС России.
- Гашек призвал международное спортивное сообщество отстранить российских спортсменов, если они не осуждают агрессивные действия России.
Легендарный чешский вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек регулярно комментирует вопросы мировой политики и российско-украинской войны. После очередного политического скандала он раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Ранее глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Виктор Орбан якобы передает информацию о Европейском Союзе министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В ответ Гашек обнародовал в соцсети X заявление, в котором обвинил премьер-министра Венгрии в измене и сотрудничестве с Кремлем.
Что сказал Гашек об Орбане?
Он обвинил премьер-министра Венгрии в измене и преступных действиях.
По его словам, передача важной информации о ЕС российскому руководству, в частности Владимиру Путину, является серьезной угрозой и должна получить соответствующую реакцию.
Также он заявил, что Орбан должен понести ответственность.
Сотрудничество Орбана с Лавровым – это еще одно доказательство того, что действующий премьер Венгрии не только предатель, но и преступник. Передача важных материалов о ЕС крупнейшему диктатору и террористу в мире, Путину, – это серьезное преступление. Орбан должен заплатить за это предательство,
– написал Гашек.
Доминик Гашек считается одной из самых выдающихся фигур в истории НХЛ. После завершения профессиональной карьеры он активно высказывается относительно политических событий и последовательно поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России.
В частности, Гашек неоднократно призывал международное спортивное сообщество отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях, если они не осуждают агрессивные действия России.
Какие заявления ранее делал Гашек?
- Доминик Гашек прокомментировал возможную встречу Джей Ди Вэнса с Виктором Орбаном, резко раскритиковав обоих политиков и назвав их "предателями".
В то же время Гашек неоднократно выступает с критикой международных спортивных организаций, в частности МОК и НХЛ, из-за допуска российских спортсменов даже в нейтральном статусе. Он считает такие решения фактически "рекламой войны" и способом легитимизации российской агрессии.
Отдельно в контексте Паралимпийских игр-2026 Гашек также осудил допуск российских атлетов, назвав это "рекламой войны России против Украины". По его словам, подобные шаги международных спортивных структур могут иметь не только спортивные, но и политические последствия, потенциально влияя на ход войны.