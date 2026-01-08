За несколько дней до Нового Года "Эй-Джей" попал в смертельное ДТП в Нигерии. Среди жертв трагедии стали два тренера Энтони, сообщает 24 Канал со ссылкой на CB Sport.

Что сказал Джошуа?

Авария унесла жизни Латифи Айоделе и Сины Гамы. Сам Энтони получил незначительные травмы и был доставлен в госпиталь. Теперь же британец наконец выписан.

Энтони пообщался с экс-чемпионом UFC Усманом Камару по поводу ДТП. Джошуа признался, что он тяжело переживает потерю двух близких для него людей.

Погибло два моих близких друга. Они оба сидели справа. Один спереди, другой сзади. Я до сих пор не могу в это поверить, не могу это осознать. Жизнь очень короткая, но сейчас я впервые об этом общаюсь,

– рассказал Джошуа.

Как Джошуа давал комментарий Камару: смотреть видео

Известно, что причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем, где находился "Эй-Джей". Она врезалась в грузовик на обочине магистрали. Sky Sports сообщает, что водителю уже предъявлены обвинения в нарушении правил управления.

Боксер посетил Нигерию, которая является для него второй Родиной, во время отпуска. При этом сам Энтони в последний момент пересел с переднего сиденья. Он уступил место Латифе Айоделе, который в конце концов и погиб.

