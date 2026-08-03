Инфантино просит Трампа о помощи, чтобы сохранить пост президента ФИФА

Глава мирового футбола Джанни Инфантино рискует лишиться поста из-за возмущения, вызванного его планами продать права на чемпионат мира инвесторам. В этой кризисной ситуации швейцарец решил обратиться за поддержкой в Белый дом.

Чиновник надеялся воспользоваться своими связями с президентом США Дональдом Трампом, чтобы удержаться у руля международной федерации. Вот только сам глава американского государства не спешит вступать в контакт с Инфантино, которого еще не так давно постоянно хвалил, пишет 24 Канал.

Как Инфантино планирует сохранить пост президента ФИФА

Похоже, швейцарец решил, что уже достаточно сделал для Дональда Трампа, чтобы рассчитывать на ответную услугу. Теперь он верит, что поддержка президента США поможет ему справиться с давлением, которое оказывают на мировую организацию УЕФА и другие континентальные футбольные органы.

Инфантино, как отметили американские СМИ, якобы пытался напрямую дозвониться до Трампа, чтобы объяснить свое видение кризиса, но хозяин Белого дома не взял трубку. Поэтому президент ФИФА связался с государственным секретарем Марко Рубио.

Этот чиновник пытался убедить его в том, что США могут использовать футбол в качестве "мягкой силы". Но в окружении Трампа в отношении Инфантино не питают иллюзий: все понимают, что его контакты с Вашингтоном направлены лишь на то, чтобы сохранить свой пост.

Как Инфантино делал все, чтобы завоевать расположение Трампа

Особые отношения между президентом ФИФА и американским лидером сложились еще в прошлом году, когда Инфантино без консультаций с другими чиновниками ФИФА наградил республиканца Премией мира.

После этого швейцарец стал постоянным гостем в Белом доме, куда регулярно привозил Кубок мира. На "Мундиале" именно Трамп в итоге награждал победителей – испанцев – на пьедестале.

По просьбе президента США Джанни Инфантино организовал отмену красной карточки для нападающего американской сборной Фоларина Балогуна, чтобы тот смог сыграть против Бельгии в 1/8 финала.

В Конгрессе США даже решили начать расследование на предмет того, не носят ли отношения Инфантино и Трампа на самом деле коррупционный характер.

Трамп же в своих заявлениях зашел так далеко, что выразил желание видеть Инфантино во главе не просто ФИФА, а всей Организации Объединенных Наций.