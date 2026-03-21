Усик привел Джошуа на Майдан Независимости, чтобы почтить память погибших Героев Украины
- Энтони Джошуа посетил Киев по приглашению Александра Усика.
- Боксеры почтили память погибших украинских военных на Майдане независимости.
Энтони Джошуа поставил на паузу свою карьеру. Британец проводит время наоправляясь от ДТП, в которое попал в декабре в Нигерии.
В последнее время Джошуа проводит немало времени с украинцем Александром Усиком. Боксеры вместе проводят тренировки. а теперь еще и посетили Украину, сообщает Boxing King Media.
Что Джошуа делал на Майдане Независимости?
Энтони принял приглашение от Александра и приехал в гости в Киев вместе со своей командой. Во время визита Джошуа наслаждался украинскими песнями в одном из ресторанов.
При этом британец не забыл почтить память украинских военных, погибших на войне против России. Вместе с Усиком "Эй Джей" посетил Майдан Независимости.
Британец воочию увидел Мемориал воинов Украины в центре Киева. Также Джошуа посетил Аллею памяти штурмового подразделения ВС "Волки Да Винчи", который был основан Героем Украины Дмитрием Коцюбайло.
Как Энтони почтил память погибших воинов: смотреть видео
Энтони сразу стал объектом внимания для прохожих, которым он не отказывал в фото. Кроме того, британец поздоровался с воином ВСУ, который служит сейчас на Днепропетровщине.
Почему Джошуа поставил карьеру на паузу?
- В декабре 2025 года британец вернулся на ринг после более чем годичного перерыва. Джошуа нокаутировал известного боксера-блогера Джейка Пола.
- Впрочем, перед Новым годом "Эй Джей" попал в ужасное ДТП в Нигерии. Боксер смог выжить и избежать тяжелых травм, однако в аварии погибли его тренеры Латифи Айоделе и Сина Гами.
- Причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем с Джошуа, после чего она врезалась в грузовик на обочине трассы. Как сообщает Sky Sports, водителю авто уже предъявили обвинения.
- После аварии в СМИ распространилась информация, что Джошуа решил завершить карьеру. Однако британец об этом не объявлял и сейчас ищет вариант для следующего боя.