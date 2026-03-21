Усик привів Джошуа на Майдан Незалежності, щоб вшанувати пам'ять загиблих Героїв України
- Ентоні Джошуа відвідав Київ на запрошення Олександра Усика.
- Боксери вшанували пам'ять загиблих українських військових на Майдані незалежності.
Ентоні Джошуа поставив на паузу свою кар'єру. Британець проводить час наоговтується від ДТП, в яке потрапив у грудні в Нігерії.
Останнім часом Джошуа проводить чимало часу із українцем Олександром Усиком. Боксери разом проводять тренування. а тепер ще й завітали до України, повідомляє Boxing King Media.
Що Джошуа робив на Майдані Незалежності?
Ентоні прийняв запрошення від Олександра та приїхав в гості до Києва разом зі своєю командою. Під час візиту Джошуа насолоджувався українськими піснями в одному з ресторанів.
При цьому британець не забув вшанувати пам'ять українських військових, які загинули на війні проти Росії. Разом із Усиком "Ей Джей" завітав на Майдан Незалежності.
Британець на власні очі побачив Меморіал воїнів України у центрі Києва. Також Джошуа відвідав Алею пам'яті штурмового підрозділу ЗСу "Вовки Да Вінчі", який був заснований Героєм України Дмитром Коцюбайлом.
Ентоні одразу став об'єктом уваги для перехожих, яким він не відмовляв у фото. Крім того, британець привітався із воїном ЗСУ, який служить зараз на Дніпропетровщині.
Чому Джошуа поставив кар'єру на паузу?
- У грудні 2025 року британець повернувся на ринг після більш ніж річної перерви. Джошуа нокаутував відомого боксера-блогера Джейка Пола.
- Втім перед Новим роком "Ей Джей" потрапив у жахливу ДТП в Нігерії. Боксер зміг вижити та уникнути важких травм, проте у аварії загинули його тренери Латіфі Айоделе та Сіна Гамі.
- Причиною ДТП стало перевищення швидкості автівкою із Джошуа, після чого вона врізалась у вантажівку на узбіччі траси. Як повідомляє Sky Sports, водію авто вже висунули звинувачення.
- Після аварії в ЗМІ поширилась інформація, що Джошуа вирішив завершити кар'єру. Проте британець про це не оголошував та наразі шукає варіант для наступного бою.