Пока флаг России на трибунах: МОК принял еще одно решение против Украины на Олимпийских играх

МОК запретил Екатерине Коцар выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с патриотической надписью, признав его пропагандой. Это уже второй подобный случай в отношении украинских спортсменов после решения в отношении Владислава Гераскевича.

Украинская фристайлистка Коцар сообщила, что, как и Гераскевич, получила запрет на использование шлема с изображением, которое МОК признал политической агитацией. Об этом она рассказала в своих Инстаграм-сторис.

Какие детали ситуации со шлемом Коцар?

Она рассказала, что имеет фирменный шлем, в котором выступает, с надписью "Be brave like Ukrainians", и что примерно за неделю до Олимпийских игр ей пришло письмо на электронную почту, в котором Международный олимпийский комитет сообщил, что считает этот шлем "пропагандой", из-за чего она не может выступать на Играх. Она также объяснила, что из-за нехватки опыта, знаний и, наверное, уверенности просто изменила шлем – теперь на нем только маленький флаг Украины.

Коцар объяснила, что просто отказалась от этого шлема для участия в Олимпийских играх, но ни в коем случае не будет отказываться от него в дальнейшем. Она подчеркнула, что это точно не запрет от Международной федерации лыжного спорта, ведь выступает в этом шлеме с 2022 года, и он неизменно имеет эту надпись. Также спортсменка добавила, что пытается нести этот месседж по всему миру.

Что известно о ситуации со шлемом Гераскевича?

На Зимних Олимпийских играх-2026 украинский скелетонист Гераскевич выступал со шлемом, посвященным памяти погибших украинских спортсменов. МОК запретил использование этого шлема во время соревнований, ссылаясь на правила относительно политической символики.

После запрета МОК на использование шлема памяти, украинцы активно поддержали спортсмена в соцсетях, называя его поступок смелым и достойным.

Гераскевич снова надел свой шлем на тренировках во время Олимпиады-2026, несмотря на запрет МОК относительно его использования на соревнованиях. Скелетонист подчеркнул, что шлем имеет мемориальный характер и посвящен погибшим украинским спортсменам, а не несет политической агитации.

МОК предупредил, что использование шлема памяти Гераскевича на Олимпиаде-2026 может привести к его дисквалификации.

Украинская санкарка Елена Смага во время своей гонки продемонстрировала камере надпись на перчатке: "Память – это не нарушение правил", выразив таким образом поддержку Гераскевичу и критику решения МОК.

Какие были ситуации с флагом России на Олимпиаде-2026?