Главным ньюсмейкером среди украинцев остается Владислав Гераскевич. Скелетонист напоминает миру о войне в Украине, но Международному олимпийскому комитету это не нравится, сообщает Суспільне Спорт.
По теме Гераскевича могут отстранить от Олимпийских игр из-за шлема с убитыми Россией спортсменами
Как Смага поддержала Гераскевича?
МОК запретил украинцу выступать на соревнованиях в "шлеме памяти". На нем изображены 22 спортсмена, которые погибли из-за войны России против Украины.
Владислав в нем вышел на первую тренировку. В конце концов украинские спортсмены осудили решение МОК, а саночница Елена Смага публично поддержала Гераскевича во время своего выступления.
После третьего заезда в одноместных санях Елена продемонстрировала в камеру обращение к МОК. На перчатке Смаги была надпись: "Память – это не нарушение правил".
Смага поддержала Гераскевича в противостоянии с МОК / скриншот с трансляции
Отметим, что украинка квалифицировалась в финальный заезд, где заняла 20 место. Что же касается Гераскевича, то скелетонист проигнорировал запрет от МОК и вышел в "шлеме памяти" и на вторую тренировку.
Из-за этого Владиславу может грозить дисквалификация. Сами мужские соревнования по скелетону состоятся 12 – 13 февраля. На них украинцу разрешили выступать с черной лентой.
Какие скандалы произошли на зимней Олимпиаде-2026?
- Олимпийские игры уже успели запомниться скандальными ситуациями, которые в основном были связаны с россиянами. Например, перед стартом Игр стало известно о массированных хакерских атаках со стороны России на инфраструктуру Игр.
- Кроме того, МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из России и Беларуси под нейтральным флагом. На соревнования в Италию приехало 20 атлетов из стран-террористок. Сама же российская символика все же под запретом на Играх, сообщает Sveriges Radio.
- Также итальянцы вышли на массовые протесты против Олимпийских игр в Милане и регионе. Причиной является вред, который нанесло строительство объектов для окружающей среды.