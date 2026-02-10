Главным ньюсмейкером среди украинцев остается Владислав Гераскевич. Скелетонист напоминает миру о войне в Украине, но Международному олимпийскому комитету это не нравится, сообщает Суспільне Спорт.

Как Смага поддержала Гераскевича?

МОК запретил украинцу выступать на соревнованиях в "шлеме памяти". На нем изображены 22 спортсмена, которые погибли из-за войны России против Украины.

Владислав в нем вышел на первую тренировку. В конце концов украинские спортсмены осудили решение МОК, а саночница Елена Смага публично поддержала Гераскевича во время своего выступления.

После третьего заезда в одноместных санях Елена продемонстрировала в камеру обращение к МОК. На перчатке Смаги была надпись: "Память – это не нарушение правил".



Смага поддержала Гераскевича в противостоянии с МОК / скриншот с трансляции

Отметим, что украинка квалифицировалась в финальный заезд, где заняла 20 место. Что же касается Гераскевича, то скелетонист проигнорировал запрет от МОК и вышел в "шлеме памяти" и на вторую тренировку.

Из-за этого Владиславу может грозить дисквалификация. Сами мужские соревнования по скелетону состоятся 12 – 13 февраля. На них украинцу разрешили выступать с черной лентой.

