"Полный нонсенс": Левченко о том, что сборную Украины не может тренировать иностранец

Сборная Украины уволила Сергея Реброва с должности главного тренера из-за невыхода на чемпионат мира и неудовлетворительных результатов матчей. Его вероятным преемником может стать итальянец Андреа Мадейра.

Большинство бывших футболистов, тренеров и других людей, связанных с футболом, высказывали мнение, что на посту главного тренера сборной хотели бы видеть именно украинца. Бывший игрок национальной команды Евгений Левченко также прокомментировал 24 Каналу свое отношение к возможному назначению иностранного тренера.

Что сказал Левченко о тренере сборной Украины?

Он прокомментировал дискуссию о назначении тренера национальной сборной Украины. По его словам, главное – это профессионализм, а не национальность.

Для меня это полный нонсенс, когда кто-то говорит, что тренером сборной должен быть украинец. Самое главное – это специалист, который имеет профессиональные черты, чтобы собрать команду. У нас есть материал, с которым можно работать, но недостаточно квалификации и развития тренеров,

– отметил Левченко.

Он отметил, что людей следует оценивать по профессиональным качествам, а не по происхождению.

Посмотрите, сколько сборных сейчас возглавляют иностранные тренеры. Искать обязательно украинского специалиста – это нонсенс и несовременный подход,

– добавил эксперт.

Что известно об увольнении Реброва?

Сергей Ребров возглавлял сборную Украины с июня 2023 года до 22 апреля 2026 года.

Особенно остро вопрос о его будущем встал после матча со Швецией, когда украинская команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, проиграв в полуфинале плей-офф (1:3) в марте 2026 года.

В то же время Ребров остался в структуре Украинской ассоциации футбола в должности вице-президента.

Какие еще есть кандидаты на должность тренера сборной?

Среди кандидатов пока выделяется Андреа Мальдера из Италии. Он уже работал в тренерском штабе Андрея Шевченко в 2016 – 2021 годах. В случае назначения Мальдера станет первым иностранным главным тренером в истории сборной.

Среди альтернативных вариантов рассматривают опытного украинского специалиста Мирона Маркевича, которого могут назначить самостоятельно или в составе тандема с Олегом Лужным. Его кандидатуру поддерживает часть Исполнительного комитета УАФ.

Также в списках фигурирует Игор Йовичевич из Хорватии, бывший тренер Шахтера и Днепра-1.

Среди других возможностей упоминается Руслан Ротань (как ассистент или временный коуч), Дмитрий Михайленко (тренер U-19) и Паулу Фонсека, назначение которого пока маловероятно из-за высоких финансовых требований.