Більшість колишніх футболістів, тренерів та інших людей, пов'язаних із футболом, висловлювали думку, що на посаді головного тренера збірної хотіли б бачити саме українця. Колишній гравець національної команди Євген Левченко також прокоментував 24 Каналу своє ставлення до можливого призначення іноземного тренера.

Що сказав Левченко про тренера збірної України?

Він прокоментував дискусію щодо призначення тренера національної збірної України. За його словами, головне – це професіоналізм, а не національність.

Для мене це повний нонсенс, коли хтось каже, що тренером збірної повинен бути українець. Найголовніше – це фахівець, який має професійні риси, щоб зібрати команду. У нас є матеріал, з яким можна працювати, але недостатньо кваліфікації та розвитку тренерів,

– зазначив Левченко.

Він наголосив, що людей слід оцінювати за професійними якостями, а не за походженням.

Подивіться, скільки збірних зараз очолюють іноземні тренери. Шукати обов'язково українського фахівця – це нонсенс і несучасний підхід,

– додав експерт.

Що відомо про звільнення Реброва?

Сергій Ребров очолював збірну України з червня 2023 року до 22 квітня 2026 року.

Особливо гостро питання про його майбутнє постало після матчу зі Швецією, коли українська команда не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу, програвши в півфіналі плей-оф (1:3) у березні 2026 року.

Водночас Ребров залишився у структурі Української асоціації футболу на посаді віцепрезидента.

Які ще є кандидати на посаду тренера збірної?

Серед кандидатів наразі виділяється Андреа Мальдера з Італії. Він вже працював у тренерському штабі Андрія Шевченка у 2016 – 2021 роках. У разі призначення Мальдера стане першим іноземним головним тренером в історії збірної.

Серед альтернативних варіантів розглядають досвідченого українського фахівця Мирона Маркевича, якого можуть призначити самостійно або у складі тандему з Олегом Лужним. Його кандидатуру підтримує частина Виконавчого комітету УАФ.

Також у списках фігурує Ігор Йовічевич з Хорватії, колишній тренер Шахтаря та Дніпра-1.

Серед інших можливостей згадується Руслан Ротань (як асистент або тимчасовий коуч), Дмитро Михайленко (тренер U-19) та Паулу Фонсека, призначення якого наразі малоймовірне через високі фінансові вимоги.