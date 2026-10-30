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На сайте ГУР появились имена таких популярных спортсменов, как олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф-постановщик Илья Авербух. Также в "черном списке" числится главная звезда российского мужского фигурного катания за все годы – Евгений Плющенко.

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Что означает попадание в список ГУР

Плющенко, который неоднократно публично выражал поддержку диктатору Путину и критиковал спортсменов, не желавших иметь ничего общего с российскими властями, признан украинской разведкой средством пропаганды, обхода санкций и обеления репутации.

ГУР считает, что он и другие спортсмены, внесенные в черный список, должны быть немедленно отстранены от участия в международных соревнованиях в любом статусе, а также – в случае спортивных функционеров – исключены из состава организаций.

Сын Плющенко "предал" Россию

Интересно, что требование Плющенко к российским спортсменам "поддерживать президента и СВО" почему-то не распространяется на его собственного сына. Пока отец осуждал тех, кто соглашается с требованиями для получения "нейтрального статуса", его сын променял российское спортивное гражданство на азербайджанское.

Это ему не помогло: Плющенко-младший потерпел неудачу на первом же турнире, куда был заявлен от Азербайджана.