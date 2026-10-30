Путініст Плющенко потрапив у санкційну базу ГУР

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На сайті ГУР з'явилися імена таких популярних атлетів, як олімпійська чемпіонка Аліна Загітова та хореограф-постановник Ілля Авербух. Також у чорному списку є і головна зірка російського чоловічого фігурного катання за всі роки – Євген Плющенко.

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Що означає потрапляння в список ГУР

Плющенко, який неодноразово публічно висловлював підтримку диктатору Путіну і критикував спортсменів, які не хотіли мати нічого спільного з російською владою, визнаний українською розвідкою засобом пропаганди, обходу санкцій та відбілювання репутації.

ГУР вважає, що він та інші атлети, яких внесли до чорного списку, повинні бути негайно відсторонені від участі у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, а також – у випадку спортивних функціонерів – бути виключені зі складу організацій.

Син Плющенка "зрадив" Росію

Цікаво, що вимога Плющенка до російських спортсменів "підтримувати президента і СВО" чомусь не поширюється на його власного сина. Поки батько засуджував тих, хто погоджується з вимогами для отримання "нейтрального статусу", його нащадок проміняв російське спортивне громадянство на азербайджанське.

Це йому не допомогло: Плющенко-молодший провалився на першому ж турнірі, куди був заявлений від Азербайджану.