Украина разгромила Литву на Евро-2026 по футзалу: видеообзор матча
- Украина победила Литву со счетом 4:1 в матче Евро-2026 по футзалу.
- Голы забили Игорь Чернявский, Владислав Первеев, Игорь Корсун и Даниил Абакшин, а Литва ответила лишь одним взятием ворот в конце встречи.
В воскресенье, 25 января, сборная Украины по футзалу провела поединок второго тура на чемпионате Европы. Ее соперником была Литва, которая является одной из стран-хозяек турнира.
Для литовцев это дебютное участие в континентальном первенстве. При этом "сине-желтые" подходили к нему в статусе одного из фаворитов, информирует 24 Канал.
Читайте также Где смотреть матчи сборной Украины на чемпионате Европы по футзалу
Как Литва и Украина начали Евро-2026?
Однако старт турнира выдался более успешным для балтийской страны. Литва сыграла вничью против Чехии (3:3), а Украина сенсационно уступила Армении (1:2), которая является еще одним дебютантом на чемпионатах Европы.
Тот поединок завершился громким скандалом. Уже после финальной сирены натурализованный игрок сборной Армении, родившийся в России, выругался на нашу страну.
После поражения подопечные Александра Косенко уже не имели права на ошибку в матче против главного аутсайдера квартета. "Сине-желтые" были настроены очень серьезно и со старта начали доминировать на площадке.
Как прошла игра Литва – Украина?
Первый гол они забили на 7-й минуте. Автором красивого гола стал Игорь Чернявский, который пробил в дальний угол с дальней дистанции.
Гол Чернявского в матче Литва – Украина: смотрите видео
На 12-й минуте Литва могла восстановить паритет, но не реализовала выход 2 в 1, после чего Украина удвоила счет. Подопечные Косенко великолепно разыграли угловой – Владислав Первеев слета пробил голкипера соперников.
Второй гол в матче Литва – Украина: смотрите видео
С таким счетом команды и ушли на перерыв. Уже на старте второго тайма Украина довела счет до разгромного.
Сначала голкипер "сине-желтых" Александр Сухов дважды спас ворота команды. После этого он с мячом пробежал на половину поля Литвы и отдал пас на Игоря Корсуна, который забил третий гол во встрече.
Третий гол в матче Литва – Украина: смотрите видео
На 33-й минуте Илья Приходько, который стал самым молодым футзалистом в истории Евро, отметился дебютным ассистом. 18-летний игрок получил мяч от Сухова и выполнил передачу на Даниила Абакшина, который сделал счет 4:0.
Гол Абакшина в матче Литва – Украина: смотрите видео
Хозяевам все же удалось забить гол престижа, но на большее их не хватило. Украина одержала первую победу на турнире со счетом 4:1.
Каково турнирное положение после двух туров?
Благодаря этой победе "сине-желтые" поднялись на вторую строчку в турнирной таблице своей группы B.
Ее возглавляет Армения, которая одержала две победы, а Литва и Чехия имеют в своем активе пока лишь по одному очку, тогда как в Украины – три.
В последнем туре "сине-желтые" будут играть с Чехией. Для выхода в плей-офф им будет достаточно ничьей, армяне же себе гарантировали выход в четвертьфинал.