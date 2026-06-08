Трагедия случилась после полуночи 7 июня на дороге между Приштиной и Митровицей. Об этом сообщает Balkanweb.com.
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Как в Косово отреагировали на смерть Буньяку?
Президент Федерации футбола Косово Агим Адеми вместе с руководителями организации посетил семью Буньяку, выразив соболезнования и поддержку.
Фатьон всегда будут помнить как преданного молодого человека с большими мечтами и особой любовью к футболу. В эти трудные минуты мы с вами и молимся, чтобы вы нашли силы выдержать эту большую боль,
– отметил Адеми.
В своем официальном заявлении Федерация футбола Косова добавила: "Еще раз выражаем искренние соболезнования семье Буньяка, друзьям, товарищам по команде и всем, кто знал Фатьона, разделяя боль этой большой потери. Покойся с миром, Фатьоне!".
Кто из футболистов погиб в ДТП?
- В июле 2025 года 28-летний португальский нападающий Ливерпуля Диогу Жота трагически погиб в ДТП. Автомобиль Lamborghini, в котором он ехал вместе со своим 25-летним братом Андре Силвой, съехал с дороги и загорелся на севере Испании – оба погибли на месте.
В начале июня 2026 года после дорожно-транспортного происшествия в возрасте 33 лет погиб известный экс-защитник итальянской Серии А, бывший игрок Болоньи Мариос Иконому.
Легенда Динамо и сборной Украины Андрей Гусин в сентябре 2014 года погиб в результате аварии на мотоцикле на автодроме "Чайка", где он разбился во время заезда на треке.