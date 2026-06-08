Трагедія трапилася після опівночі 7 червня на дорозі між Приштиною та Митровицею. Про це повідомляє Balkanweb.com.
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Як в Косово відреагували на смерть Буньяку?
Президент Федерації футболу Косова Агім Адемі разом із керівниками організації відвідав родину Буньяку, висловивши співчуття та підтримку.
Фатьона завжди пам'ятатимуть як відданого молодого чоловіка з великими мріями та особливою любов'ю до футболу. У ці важкі хвилини ми з вами і молимося, щоб ви знайшли сили витримати цей великий біль,
– зазначив Адемі.
У своїй офіційній заяві Федерація футболу Косова додала: "Ще раз висловлюємо щирі співчуття родині Буньяку, друзям, товаришам по команді та всім, хто знав Фатьона, розділяючи біль цієї великої втрати. Спочивай з миром, Фатьоне!".
Хто з футболістів загинув у ДТП?
- У липні 2025 року 28-річний португальський нападник Ліверпуля Діогу Жота трагічно загинув у ДТП. Автомобіль Lamborghini, в якому він їхав разом зі своїм 25-річним братом Андре Сілвою, з'їхав з дороги та загорівся на півночі Іспанії – обидва загинули на місці.
На початку червня 2026 року після дорожньо-транспортної пригоди у віці 33 років загинув відомий ексзахисник італійської Серії А, колишній гравець Болоньї Маріос Іконому.
Легенда Динамо та збірної України Андрій Гусін у вересні 2014 року загинув унаслідок аварії на мотоциклі на автодромі "Чайка", де він розбився під час заїзду на треку.