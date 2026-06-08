В ДТП трагически погиб 22-летний игрок европейской сборной

Федерация футбола Косово сообщила о гибели 22 летнего футболиста албанского клуба АФ Эльбасани и бывшего игрока молодежной сборной Косово U-21 Фатьона Буньяку. Спортсмен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Трагедия случилась после полуночи 7 июня на дороге между Приштиной и Митровицей. Об этом сообщает Balkanweb.com.

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Как в Косово отреагировали на смерть Буньяку?

Президент Федерации футбола Косово Агим Адеми вместе с руководителями организации посетил семью Буньяку, выразив соболезнования и поддержку.

Фатьон всегда будут помнить как преданного молодого человека с большими мечтами и особой любовью к футболу. В эти трудные минуты мы с вами и молимся, чтобы вы нашли силы выдержать эту большую боль,

– отметил Адеми.

В своем официальном заявлении Федерация футбола Косова добавила: "Еще раз выражаем искренние соболезнования семье Буньяка, друзьям, товарищам по команде и всем, кто знал Фатьона, разделяя боль этой большой потери. Покойся с миром, Фатьоне!".

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