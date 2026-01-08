Фьюри хочет провести бой с россиянином вместо Усика

Тайсон Фьюри официально объявил о возобновлении профессиональной карьеры боксера. После такого заявления британца в СМИ начали искать соперников для "Цыганского короля".

Издание DAZN сообщает, что Тайсон Фьюри хочет добраться до титульного боя. Одним из таких вариантов является Фабио Уордли, который в конце 2025-го стал чемпионом мира по версии WBO в хевивейте после отказа Александра Усика от титула, информирует 24 Канал.

К теме "С нетерпением жду боя": Фьюри захотел драться с бывшим соперником Кличко

Каких соперников приписывают Фьюри?

Однако перед титульным боем Тайсону хотят организовать промежуточный поединок. Для поединка, который станет разогревом, Фьюри предлагают Дэйва Аллена и Арсланбека Махмудова. Последний представляет Россию.

Также сообщается, что пока британец не рассматривает опцию третьего боя против Усика. Александр же занимается организацией своей встречи с Деонтеем Уайлдером.

Фьюри хотел трилогии с Усиком?

У себя в сториз в инстаграме Тайсон выложил фотографию с его поединка против Усика и оставил неоднозначную подпись.

"Вайб 2026 года. Еще одна опция?" – написал британец.

Подписчики Фьюри расценили это как намек на желание Тайсона в третий раз выйти в ринг против непобедимого украинца.

Еще раньше британский супертяжеловес анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на весну 2026-го на лондонском "Уэмбли". Но это заявление оказалось лишь лживым информационным вбросом от Тайсона.

Что известно о возвращении Тайсона Фьюри?