МОК отреагировал на появление российского флага во время торжественного открытия Олимпиады
- На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года был замечен российский флаг, что противоречит запрету МОК.
- МОК ожидает соблюдения условий продажи билетов и реагирует на нарушения, требуя от владельцев билетов соблюдать правила.
Международный олимпийский комитет высказался относительно инцидента на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. На трибунах во время мероприятия был замечен флаг России.
МОК прокомментировал запрос "Главкома". Речь шла о российском флаге на открытии Олимпиады.
Что ответил МОК?
У ответе МОК отмечается, что позиция комитета по кодексу поведения зрителей заключается в ожидании соблюдения условий продажи билетов.
В случае выявления нарушений персонал на месте проведения соревнований обращается к соответствующим владельцам билетов и сообщает им об этом.
Что известно о российской символике на Олимпиаде 2026?
- На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии несколько раз заметили российский флаг на церемонии открытия и трибунах, несмотря на запрет МОК. Российские спортсмены выступают как "нейтральные атлеты" без флага и гимна, а любая национальная символика запрещена.
- Перед началом зимних Олимпийских игр 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо Международный олимпийский комитет принял жесткий запрет на использование российской государственной символики на ВСЕХ объектах Игр, включая флаг, эмблемами и другими атрибутами России, даже для болельщиков.
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность отмены части ограничений для России, введенных после вторжения в Украину. Пока российские спортсмены могут выступать только как нейтральные атлеты без флага и гимна. Украина и часть европейских стран критикуют эту инициативу, подчеркивая, что санкции следует сохранять до завершения войны.