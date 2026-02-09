МОК прокоментував запит "Главкома". Йшлося про російський прапор на відкритті Олімпіади.
Що відповів МОК?
У відповіді МОК зазначається, що позиція комітету щодо кодексу поведінки глядачів полягає в очікуванні дотримання умов продажу квитків.
У разі виявлення порушень персонал на місці проведення змагань звертається до відповідних власників квитків і повідомляє їх про це.
Що відомо про російську символіку на Олімпіаді 2026?
- На зимових Олімпійських іграх 2026 в Італії кілька разів помітили російський прапор на церемонії відкриття та трибунах, незважаючи на заборону МОК. Російські спортсмени виступають як "нейтральні атлети" без прапора та гімну, а будь-яка національна символіка заборонена.
- Перед початком зимових Олімпійських ігор 2026 у Мілані та Кортині‑д'Ампеццо Міжнародний олімпійський комітет ухвалив жорстку заборону на використання російської державної символіки на ВСІХ об'єктах Ігор, включно з прапором, емблемами та іншими атрибутами Росії, навіть для вболівальників.
Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливість скасування частини обмежень для Росії, введених після вторгнення в Україну. Поки що російські спортсмени можуть виступати лише як нейтральні атлети без прапора та гімну. Україна та частина європейських країн критикують цю ініціативу, наголошуючи, що санкції слід зберігати до завершення війни.