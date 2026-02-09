Международный олимпийский комитет рассматривает возможность отмены части ограничений для России, введенных после вторжения в Украину. Пока российские спортсмены могут выступать только как нейтральные атлеты без флага и гимна. Украина и часть европейских стран критикуют эту инициативу, подчеркивая, что санкции следует сохранять до завершения войны.