МОК прокомментировал запрос "Главкома". Речь шла о российском флаге на открытии Олимпиады.
Что ответил МОК?
У ответе МОК отмечается, что позиция комитета по кодексу поведения зрителей заключается в ожидании соблюдения условий продажи билетов.
В случае выявления нарушений персонал на месте проведения соревнований обращается к соответствующим владельцам билетов и сообщает им об этом.
Что известно о российской символике на Олимпиаде 2026?
- На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии несколько раз заметили российский флаг на церемонии открытия и трибунах, несмотря на запрет МОК. Российские спортсмены выступают как "нейтральные атлеты" без флага и гимна, а любая национальная символика запрещена.
- Перед началом зимних Олимпийских игр 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо Международный олимпийский комитет принял жесткий запрет на использование российской государственной символики на ВСЕХ объектах Игр, включая флаг, эмблемами и другими атрибутами России, даже для болельщиков.
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность отмены части ограничений для России, введенных после вторжения в Украину. Пока российские спортсмены могут выступать только как нейтральные атлеты без флага и гимна. Украина и часть европейских стран критикуют эту инициативу, подчеркивая, что санкции следует сохранять до завершения войны.