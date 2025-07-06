Стартовал аж 19-ым: сенсационный пилот из Германии впервые в карьере попал на подиум Формулы-1

Нико Хюлькенберг близок к тому, чтобы оказаться в топ-десятке пилотов в истории Формулы-1 по количеству проведенных этапов. Впрочем, только сейчас немцу удалось получить дебютный подиум.

У Формуле-1 продолжается 76-ый сезон в истории. Очередной этап 2025 года прошел в Великобритании на легендарном автодроме в Сильверстоуне, сообщает 24 Канал.

По теме От авиакатастрофы Брайанта до Жоты, который сгорел заживо: самые ужасные трагедии в истории спорта

Невероятный рывок Хюлькенберга

Поул-позишн получил Макс Ферстаппен, что давало надежды для Ред Булл на финиш впереди фаворитов из Макларен. Однако голландец не смог навязать конкуренцию британской команде.

Норрис и Пиастри пятый раз в сезоне забрали первые два места, опередив пелотон более чем на полминуты. Триумф достался Ландо, который сократил отставание от Пиастри в индивидуальном зачете.

Результаты гран-при Великобритании-2025:

Ландо Норрис (Макларен) Оскар Пиастри (Макларен) +6,812 Нико Хюлькенберг (Заубер) +34,742 Льюис Хэмилтон (Феррари) +39,812 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +56,781 Пьер Гасли (Альпин) +59,857 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:00,603 Александер Албон (Уильямс) +1:04,135 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:05,858 Джордж Расселл (Мерседес) +1:10,674

Впрочем, главным героем гран-при стал пилот Заубера Нико Хюлькенберг. 37-летний немец стартовал аж с 19 места, но сумел прорваться на подиум и занял третье место.

Для "Халка" это первый подиум в его долгой карьере, которая длится аж с 2010 года. За это время Нико проехал аж 239 этапов, но самым высоким его место было четвертое. Он трижды финишировал в шаге от подиума.

Читайте также Ферстаппен попал в эпическую аварию на гран-при Австрии: видео с чемпионом Формулы-1

После этого гран-при в Формуле-1 наступил экватор. Пилоты проехали 12 из 24-х этапов, а в борьбе за чемпионство остаются только двое гонщиков Макларен. Тем временем в Кубке конструкторов Феррари немного оторвался от Мерседеса.

Индивидуальный зачет пилотов:

Оскар Пиастри (Макларен) – 234 Ландо Норрис (Макларен) – 226 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 165 Джордж Расселл (Мерседес) – 147 Шарль Леклер (Феррари) – 119 Льюис Хэмилтон (Феррари) – 103 Андреа Кими Антонелли (Мерседес) – 63 Александер Албон (Уильямс) – 46 Нико Хюлькенберг (Заубер) – 37 Эстебан Окон (Хаас) – 23

Зачет в Кубке конструкторов: