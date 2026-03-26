Ферстаппен выгнал журналиста из-за одного поступка

На трассе в Сузуке состоится Гран-при Японии –третий этап сезона 2026 года. Гонка запланирована на 29 марта, а квалификация состоится 28 марта. Традиционно перед стартом соревнований пилоты, которые будут участвовать в гонке, предоставляют свои комментарии.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен отказался начать пресс-конференцию на Гран-при Японии. Он настаивал, чтобы журналист The Guardian покинул комнату из-за вопроса об инциденте на Гран-при Испании прошлого года, сообщает The Athletic.

Смотрите также Формула-1 в сезоне 2026 года: расписание и результаты гран-при, турнирная таблица пилотов

Какова причина такой реакции у Ферстаппена?

Его пресс-конференция началась с того, что он жестом показал на журналиста, который стоял в задней части комнаты.

Одну секунду – я не буду говорить, пока он не выйдет,

– заявил Ферстаппен перед началом.

Причиной конфликта стал вопрос того же журналиста на пресс-конференции после финала сезона в Абу-Даби в прошлом году, когда Ферстаппен проиграл чемпионство всего на два очка. Тогда репортер спрашивал, жалеет ли он об инциденте в Испании, когда голландец столкнулся с Джорджем Расселлом, что привело к штрафу в пять позиций на старте следующей гонки.

Когда журналист, собирая вещи, еще раз поинтересовался, или Ферстаппен серьезно расстроен из-за того инцидента, гонщик повторил: "Да, выходи".

После этого пресс-конференция прошла в обычном режиме.

Что произошло на Гран-при Испании?

По данным The Guardian, Джордж Рассел призвал дисквалифицировать Макса Ферстаппена после инцидента на Гран-при Испании, утверждая, что чемпион мира намеренно столкнулся с британским гонщиком и подает "плохой пример" молодым спортсменам.

На 65-м круге из 66 в Барселоне Ферстаппен получил команду по радио отдать позицию Расселлу из-за неправомерного обгона в предыдущем эпизоде. Он выполнил приказ, но сразу вернулся на трассу так, что Расселлу не удалось полностью обойти его.

После гонки Ферстаппен, которого оштрафовали на 10 секунд (что снизило его результат с пятого на десятое место), оставался в хорошем настроении и отверг претензии Рассела.

В остроумной манере он ответил британскому сопернику: "Ну, в следующий раз я возьму салфетки", добавив, что не жалеет об инциденте.

Были ли ранее похожие ситуации с Ферстаппеном?