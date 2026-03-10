Китайский гигант готовит бешеные деньги, чтобы стать участником Формулы-1

Формула-1 остается наиболее престижным соревнованием для любителей автогонок. В этом сезоне организация расширилась до 11-ти команд.

Новичками Формулы-1 стали команды Ауди и Кадиллак. Однако, как сообщает The Sun, в ближайшее время в гонках может появиться еще один мировой гигант.

Кто может присоединиться к Формуле-1?

Известный китайский бренд BYD рассматривает возможность присоединения к Формуле-1. Компания имеет стремительный рост продаж собственных автомобилей в последнее время.

На фоне взлета китайцы хотят еще и расширить узнаваемость своего бренда. В концерне рассматривают два варианта присоединения к "королевским гонкам".

BYD может как создать совершенно новую команду, так и приобрести одну из существующих и провести ребрендинг. Именно таким образом к Ф-1 присоединился Ауди, выкупив команду Заубер.

Сколько стоит участие в Формуле-1?

Сейчас регламент Формулы-1 не запрещает расширение пелотона до 12-ти команд. Однако процесс вступления в организацию может быть длительным и дорогостоящим.

Ожидается, что BYD придется потратить около 480 миллионов долларов, чтобы стать частью Формулы-1. К примеру, Кадиллак пришлось заплатить 460 миллионов, чтобы другие команды согласились на расширение пелотона.

Пока же китайцы только изучают возможности и не делают конкретных действий для вступления в "королевские гонки". Интересно, что в свое время глава FIA Мохаммед бен Сулаем определял китайский вектор как один из приоритетных в Формуле-1, сообщает Motorsinside.

