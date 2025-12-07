Норрис стал 35-ым триумфатором Формулы-1: список всех чемпионов и кто является рекордсменом

В Формуле-1 подошел к завершению 76-ый сезон в истории. Он подарил фанатам автоспорта нового чемпиона мира.

Им стал пилот Макларен Ландо Норрис. Британец набрал всего на два балла больше Макса Ферстаппена и прервал его гегемонию в "королевских гонках", сообщает 24 Канал.

Кто рекордсмен по чемпионствам?

Именно голландец выиграл прошлые четыре сезона Формулы-1. Впрочем Макс не смог повторить рекорд Михаэля Шумахера, который в начале 00-х пять раз подряд брал чемпионство.

Таким образом, Норрис стал 35-ым гонщиком в истории, который стал чемпионом Формулы-1. 18 из них выигрывали титул лишь один раз. Рекордсменами же по количеству чемпионств остаются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

У бывшего и действующего гонщиков Феррари по семь чемпионств. Третьим идет аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, который получил пять титулов еще в далекие 50-е годы.

ПИЛОТ ТИТУЛЫ ГОДЫ Михаэль Шумахер 7 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Льюис Хэмилтон 7 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Хуан-Мануэль Фанхио 5 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 Ален Прост 4 1985, 1986, 1989, 1993 Себастьян Феттель 4 2010, 2011, 2012, 2013 Макс Ферстаппен 4 2021, 2022, 2023, 2024 Джек Бребем 3 1959, 1960, 1966 Джеки Стюарт 3 1969, 1971, 1973 Ники Лауда 3 1975, 1977, 1984 Нельсон Пике 3 1981, 1983, 1987 Айртон Сенна 3 1988, 1990, 1991 Альберто Аскари 2 1952, 1953 Грэм Гилл 2 1962, 1968 Джим Кларк 2 1963, 1965 Эмерсон Фиттипальди 2 1972, 1974 Мика Хаккинен 2 1998, 1999 Фернандо Алонсо 2 2005, 2006 Джузеппе Фарина 1 1950 Майк Хоуторн 1 1958 Фил Гилл 1 1961 Джон Суртес 1 1964 Дэнни Галм 1 1967 Йоген Риндт 1 1970 Джеймс Гант 1 1976 Марио Андретти 1 1978 Джоди Шектер 1 1979 Алан Джонс 1 1980 Кеке Росберг 1 1982 Найджел Мэнселл 1 1992 Деймон Гилл 1 1996 Жак Вильнев 1 1997 Кими Райкконен 1 2007 Дженсон Баттон 1 2009 Нико Росберг 1 2016 Ландо Норрис 1 2025

В общем Макларен добыл свой 13-ый титул в индивидуальном зачете. Это позволило британцам сократить отставание от команды-рекордсмена, которой является Феррари с 15-ю трофеями:

Феррари – 15 Макларен – 13 Мерседес – 9 Ред Булл – 8 Вильямс – 7 Лотус – 6 Бребем – 4

Что означает чемпионство Норриса?

Что же касается именно Макларен, то Ландо – восьмой пилот-чемпион для этой команды. Полный перечень чемпионов британской команды выглядит так:

Эмерсон Фиттипальди – 1974

Джеймс Хант – 1976

Ники Лауда – 1984

Ален Прост – 1985 , 1986 , 1989

, , Айртон Сенна – 1988 , 1990 , 1991

, , Мика Хаккинен – 1998 , 1999

, Льюис Хэмилтон – 2008

Ландо Норрис – 2025

Кроме того, пилот Макларен пополнил длинный перечень из 11-ти пилотов из Великобритании, которые выигрывали Формулу-1. По этому показателю Туманный Альбион существенно опережает другие страны.

Все британские чемпионы Формулы-1:

Майк Хоуторн – 1958

Грэм Гилл – 1962 , 1968

, Джим Кларк – 1963 , 1965

, Джон Суртес – 1964

Джеки Стюарт – 1969 , 1971 , 1973

, , Джеймс Гант – 1976

Найджел Менселл – 1992

Деймон Гилл – 1996

Дженсон Баттон – 2009

Льюис Хэмилтон – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Ландо Норрис – 2025

Суммарно британцы выиграли 21 трофей, тогда как немцам 12 титулов принесли только три пилота. Так же и Бразилия имеет трех чемпионов, которые подарил этой стране восемь чемпионств.

Отметим, что следующий сезон Формулы-1 стартует 8 марта 2026 года. Сезон также будет состоять из 24-х этапов, а участие в нем будут принимать 11 команд. Новичками станут Ауди и Кадиллак.