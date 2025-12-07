Укр Рус
Sport News 24 Формула-1 Норріс став 35-им тріумфатором Формули-1: список всіх чемпіонів та хто є рекордсменом
7 грудня, 23:00
8

Норріс став 35-им тріумфатором Формули-1: список всіх чемпіонів та хто є рекордсменом

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Ландо Норріс став 35-им чемпіоном Формули-1, завершивши гегемонію Макса Ферстаппена.
  • Макларен отримав свій 13-ий титул в індивідуальному заліку, скоротивши відставання від Феррарі.

У Формулі-1 підійшов до завершення 76-ий сезон в історії. Він подарував фанатам автоспорту нового чемпіона світу.

Ним став пілот Макларен Ландо Норріс. Британець набрав всього на два бали більше за Макса Ферстаппена та перервав його гегемонію в "королівських перегонах", повідомляє 24 Канал.

До теми Формула-1 в сезоні 2025 року: результати всіх гран-прі та підсумкова турнірна таблиця

Хто рекордсмен за чемпіонствами?

Саме нідерландець виграв минулі чотири сезони Формули-1. Втім Макс не зміг повторити рекорд Міхаеля Шумахера, який на початку 00-х п'ять разів поспіль брав чемпіонство.

Таким чином, Норріс став 35-им гонщиком в історії, який став чемпіоном Формули-1. 18 з них вигравали титул лише один раз. Рекордсменами ж за кількістю чемпіонств залишаються Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон.

У колишнього та чинного гонщиків Феррарі по сім чемпіонств. Третім йде аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо, який здобув п'ять титулів ще у далекі 50-ті роки.

ПІЛОТ

ТИТУЛИ

РОКИ

Міхаель Шумахер

7

1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

Льюїс Гемілтон

7

2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020

Хуан-Мануель Фанхіо

5

1951, 1954, 1955, 1956, 1957

Ален Прост

4

1985, 1986, 1989, 1993

Себастьян Феттель

4

2010, 2011, 2012, 2013

Макс Ферстаппен

4

2021, 2022, 2023, 2024

Джек Бребем

3

1959, 1960, 1966

Джекі Стюарт

3

1969, 1971, 1973

Нікі Лауда

3

1975, 1977, 1984

Нельсон Піке

3

1981, 1983, 1987

Айртон Сенна

3

1988, 1990, 1991

Альберто Аскарі

2

1952, 1953

Грем Гілл

2

1962, 1968

Джим Кларк

2

1963, 1965

Емерсон Фіттіпальді

2

1972, 1974

Міка Хаккінен

2

1998, 1999

Фернандо Алонсо

2

2005, 2006

Джузеппе Фаріна

1

1950

Майк Хоуторн

1

1958

Філ Гілл

1

1961

Джон Суртес

1

1964

Денні Галм

1

1967

Йоген Ріндт

1

1970

Джеймс Гант

1

1976

Маріо Андретті

1

1978

Джоді Шектер

1

1979

Алан Джонс

1

1980

Кеке Росберг

1

1982

Найджел Менселл

1

1992

Деймон Гілл

1

1996

Жак Вільньов

1

1997

Кімі Райкконен

1

2007

Дженсон Баттон

1

2009

Ніко Росберг

1

2016

Ландо Норріс

1

2025

Загалом Макларен здобув свій 13-ий титул в індивідуальному заліку. Це дозволило британцям скоротити відставання від команди-рекордсмена, якою є Феррарі з 15-ма трофеями:

  1. Феррарі – 15
  2. Макларен – 13
  3. Мерседес – 9
  4. Ред Булл – 8
  5. Вільямс – 7
  6. Лотус – 6
  7. Бребем – 4

Що означає чемпіонство Норріса?

Що ж стосується саме Макларен, то Ландо – восьмий пілот-чемпіон для цієї команди. Повний перелік чемпіонів британської команди виглядає так:

  • Емерсон Фіттіпальді – 1974
  • Джеймс Хант – 1976
  • Нікі Лауда – 1984
  • Ален Прост – 1985, 1986, 1989
  • Айртон Сенна – 1988, 1990, 1991
  • Міка Хаккінен – 1998, 1999
  • Льюїс Гемілтон – 2008
  • Ландо Норріс – 2025

Крім того, пілот Макларен поповнив довгий перелік з 11-ти пілотів із Великої Британії, які вигравали Формулу-1. За цим показником Туманний Альбіон суттєво випереджає інші країни.

Всі британські чемпіони Формули-1:

  • Майк Хоуторн – 1958
  • Грем Гілл – 1962, 1968
  • Джим Кларк – 1963, 1965
  • Джон Суртес – 1964
  • Джекі Стюарт – 1969, 1971, 1973
  • Джеймс Гант – 1976
  • Найджел Менселл – 1992
  • Деймон Гілл – 1996
  • Дженсон Баттон – 2009
  • Льюїс Гемілтон – 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
  • Ландо Норріс – 2025

Сумарно британці виграли 21 трофей, тоді як німцям 12 титулів принесли лише три пілоти. Так само і Бразилія має трьох чемпіонів, які подарував цій країні вісім чемпіонств.

Відзначимо, що наступний сезон Формули-1 стартує 8 березня 2026 року. Сезон також складатиметься з 24-х етапів, а участь у ньому прийматимуть 11 команд. Новачками стануть Ауді та Каділлак.