Все расклады в борьбе за чемпионство в Формуле-1: что нужно Норрису, Ферстаппену и Пиастри

В Формуле-1 осталось провести только один гран-при этого сезона. В воскресенье, 7 декабря, в Абу-Даби на автодроме "Яс-Марина" состоится последняя гонка 2025 года.

Именно гран-при Абу-Даби определит нового чемпиона в Формуле-1. Впервые за 15 лет перед последним этапом на победу претендуют аж три пилота, сообщает 24 Канал.

Кто претендует на чемпионство?

Лидером гонки является Ландо Норрис из Макларена. Британец имеет преимущество в 12 баллов над главным преследователем Максом Ферстаппеном,, который является действующим чемпионом. Третьим в индивидуальном зачете идет Оскар Пиастр, в четырех баллах позади пилота Ред Булл:

Топ-3 пилотов индивидуального зачета:

Ландо Норрис (Макларен) – 408 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396 Оскар Пиастри (Макларен) – 392

Ландо Норрис является фаворитом индивидуального зачета / фото Getty Images

Лучшая позиция именно у Ландо. Британец гарантированно выиграет чемпионат, если завершит гран-при Абу-Даби в топ-тройке. Кроме того, Норрис будет чемпионом, если финиширует в топ-5 и Ферстаппен не выиграет гонку.

При этом даже провал пилота Макларен (непопадание в пятерку) может сделать его чемпионом. Для этого должны сложиться следующие условия для Ландо:

Расклады для Норриса:

ПОЗИЦИЯ НОРРИСА УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНСТВА 4 – 5 место Ферстаппен не выиграет гран-при 6 – 7 место Ферстаппен и Пиастри не выиграют гран-при 8 место Пиастри не выиграет гран-при, Ферстаппен будет вне топ-3 9 место Пиастри не выиграет гран-при, Ферстаппен будет вне топ-4 10 место и ниже Пиастри будет вне топ-2, Ферстаппен будет вне топ-4

Что нужно Ферстаппену для победы?

Макс имеет шанс выиграть пятый сезон Формулы-1 подряд. Это позволит ему повторить легендарное достижение Михаэля Шумахера, ведь только немец имел такую серию в 2000 – 2004 годах.



Макс Ферстаппен может переписать историю Формулы-1 / фото Getty Images

Впрочем для этого Ферстаппену надо обязательно попадать в топ-тройку. Наиболее вероятный вариант для пилота Ред Булл является победа на гран-при.

Тогда голландец будет чемпионом, если Норрис не попадет в топ-3. Куда меньше шансы будут у Ферстаппена, если он завершит вторым или третьим.

Расклады для Ферстаппена:

ПОЗИЦИЯ НОРРИСА УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНСТВА 1 место Норрис не попадет в топ-3 2 место Норрис не попадет в топ-7, Пиастри не выиграет гран-при 3 место Норрис финиширует 10-ым или ниже, Пиастри не выигрывает гран-при

Что нужно Пиастри для победы?

Как и Норрис, австралиец имеет шанс получить свое первое чемпионство. Однако позиция у Оскара наименее выгодная. Борьба за первое место завершится, если Пиастри не будет в топ-2.



Оскар Пиастри остается в чемпионской гонке / фото из инстаграма спортсмена

Более того, второе место де-факто тоже закроет перед Оскаром путь к чемпионству. Тогда пилоту Макларен надо надеяться максимум на 10 место у Норриса и непопадание Ферстаппена в топ-тройку.

Если же Оскар выиграет гран-при Абу-Даби, он гарантированно обойдет в зачете Ферстаппена. Но для того, чтобы он стал чемпионом, Пиастри нужно, чтобы еще и Норрис не попал в топ-5.

Как завершилась квалификация?

В конце концов, результаты квалификации гран-при Абу-Даби оставляют оптимизм для фанатов Норриса. Несмотря на то, что Ферстаппен выиграл поул-позишн, оба пилота Макларен финишировали сразу позади него.

Более того, вторым будет стартовать именно Норрис, который является фаворитом чемпионской гонки. Завершающий этап в Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Стартовые позиции на гран-при Абу-Даби: