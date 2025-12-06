Укр Рус
6 грудня, 22:19
6

Всі розклади в боротьбі за чемпіонство у Формулі-1: що потрібно Норрісу, Ферстаппену та Піастрі

Анатолій Дерека
Основні тези
  • Три пілоти борються за чемпіонство у Формулі-1 перед останнім етапом в Абу-Дабі.
  • Які шанси на перемогу у Ландо Норріса, Макса Ферстаппена та Оскара Піастрі.

У Формулі-1 залишилось провести лише один гран-прі цього сезону. У неділю, 7 грудня, в Абу-Дабі на автодромі "Яс-Маріна" відбудеться остання гонка 2025 року.

Саме гран-прі Абу-Дабі визначить нового чемпіона у Формулі-1. Вперше за 15 років перед останнім етапом на перемогу претендують аж три пілоти, повідомляє 24 Канал.

До теми Боротьба за чемпіонство Формули-1: де дивитися гран-прі Абу-Дабі онлайн в Україні

Хто претендує на чемпіонство?

Лідером перегонів є Ландо Норріс з Макларена. Британець має перевагу у 12 балів над головним переслідувачем Максом Ферстаппеном,, який є чинним чемпіоном. Третім в індивідуальному заліку йде Оскар Піастр, у чотирьох балах позаду пілота Ред Булл:

Топ-3 пілотів індивідуального заліку:

  1. Ландо Норріс (Макларен) – 408
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
  3. Оскар Піастрі (Макларен) – 392

Що треба Норрісу для перемоги?


Ландо Норріс є фаворитом індивідуального заліку / фото Getty Images

Найкраща позиція у саме у Ландо. Британець гарантовано виграє чемпіонат, якщо завершить гран-прі Абу-Дабі у топ-трійці. Крім того, Норріс буде чемпіоном, якщо фінішує у топ-5 і Ферстаппен не виграє гонку.

При цьому навіть провал пілота Макларен (непотрапляння у п'ятірку) може зробити його чемпіоном. Для цього мають скластись наступні умови для Ландо:

Розклади для Норріса:

ПОЗИЦІЯ НОРРІСА

УМОВИ ДЛЯ ЧЕМПІОНСТВА

4 – 5 місце

Ферстаппен не виграє гран-прі

6 – 7 місце

Ферстаппен та Піастрі не виграють гран-прі

8 місце

Піастрі не виграє гран-прі, Ферстаппен буде поза топ-3

9 місце

Піастрі не виграє гран-прі, Ферстаппен буде поза топ-4

10 місце і нижче

Піастрі буде поза топ-2, Ферстаппен буде поза топ-4

Що треба Ферстаппену для перемоги?

Макс має шанс виграти п'ятий сезон Формули-1 поспіль. Це дозволить йому повторити легендарне досягнення Міхаеля Шумахера, адже тільки німець мав таку серію у 2000 – 2004 роках.


Макс Ферстаппен може переписати історію Формули-1 / фото Getty Images

Втім для цього Ферстаппену треба обов'язково потрапляти у топ-трійку. Найбільш вірогідний варіант для пілота Ред Булл є перемога на гран-прі. 

Тоді нідерландець буде чемпіоном, якщо Норріс не потрапить у топ-3. Куди менші шанси будуть у Ферстаппена, якщо він завершить другим чи третім.

Розклади для Ферстаппена:

ПОЗИЦІЯ НОРРІСА

УМОВИ ДЛЯ ЧЕМПІОНСТВА

1 місце

Норріс не потрапить у топ-3

2 місце

Норріс не потрапить у топ-7, Піастрі не виграє гран-прі

3 місце

Норріс фінішує 10-им чи нижче, Піастрі не виграє гран-прі

Що треба Піастрі для перемоги?

Як і Норріс, австралієць має шанс здобути своє перше чемпіонство. Проте позиція у Оскара найменш вигідна. Боротьба за перше місце завершиться, якщо Піастрі не буде у топ-2.


Оскар Піастрі залишається в чемпіонській гонці / фото з інстаграму спортсмена

Ба більше, друге місце де-факто теж закриє перед Оскаром шлях до чемпіонства. Тоді пілоту Макларен треба сподіватися максимум на 10 місце у Норріса та непотрапляння Ферстаппена у топ-трійку.

Якщо ж Оскар виграє гран-прі Абу-Дабі, він гарантовано обійде у заліку Ферстаппена. Але для того, щоб він став чемпіоном, Піастрі потрібно, щоб ще й Норріс не потрапив у топ-5.

Як завершилась кваліфікація?

Зрештою результати кваліфікації гран-прі Абу-Дабі залишають оптимізм для фанатів Норріса. Попри те, що Ферстаппен виграв поул-позішн, обидва пілоти Макларен фінішували одразу позаду нього.

Ба більше, другим стартуватиме саме Норріс, який є фаворитом чемпіонських перегонів. Завершальний етап в Абу-Дабі пройде 7 грудня, початок – о 15:00 за київським часом.

Стартові позиції на гран-прі Абу-Дабі:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Ландо Норріс (Макларен)
  3. Оскар Піастрі (Макларен)
  4. Джордж Расселл (Мерседес)
  5. Шарль Леклер (Феррарі)
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
  7. Габріель Бортолето (Заубер)
  8. Естебан Окон (Хаас)
  9. Ісак Аджар (РБ)
  10. Юкі Цунода (Ред Булл)
  11. Олівер Берман (Хаас)
  12. Карло Сайнс (Вільямс)
  13. Ліам Лоусон (РБ)
  14. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
  15. Ленс Стролл (Астон Мартін)
  16. Льюїс Гемілтон (Феррарі)
  17. Александер Албон (Вільямс)
  18. Ніко Гюлькенберг (Заубер)
  19. П'єр Гаслі (Альпін)
  20. Франко Колапінто (Альпін)