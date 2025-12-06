Саме гран-прі Абу-Дабі визначить нового чемпіона у Формулі-1. Вперше за 15 років перед останнім етапом на перемогу претендують аж три пілоти, повідомляє 24 Канал.

Хто претендує на чемпіонство?

Лідером перегонів є Ландо Норріс з Макларена. Британець має перевагу у 12 балів над головним переслідувачем Максом Ферстаппеном,, який є чинним чемпіоном. Третім в індивідуальному заліку йде Оскар Піастр, у чотирьох балах позаду пілота Ред Булл:

Топ-3 пілотів індивідуального заліку:

Ландо Норріс (Макларен) – 408 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396 Оскар Піастрі (Макларен) – 392

Що треба Норрісу для перемоги?



Ландо Норріс є фаворитом індивідуального заліку / фото Getty Images

Найкраща позиція у саме у Ландо. Британець гарантовано виграє чемпіонат, якщо завершить гран-прі Абу-Дабі у топ-трійці. Крім того, Норріс буде чемпіоном, якщо фінішує у топ-5 і Ферстаппен не виграє гонку.

При цьому навіть провал пілота Макларен (непотрапляння у п'ятірку) може зробити його чемпіоном. Для цього мають скластись наступні умови для Ландо:

Розклади для Норріса:

ПОЗИЦІЯ НОРРІСА УМОВИ ДЛЯ ЧЕМПІОНСТВА 4 – 5 місце Ферстаппен не виграє гран-прі 6 – 7 місце Ферстаппен та Піастрі не виграють гран-прі 8 місце Піастрі не виграє гран-прі, Ферстаппен буде поза топ-3 9 місце Піастрі не виграє гран-прі, Ферстаппен буде поза топ-4 10 місце і нижче Піастрі буде поза топ-2, Ферстаппен буде поза топ-4

Що треба Ферстаппену для перемоги?

Макс має шанс виграти п'ятий сезон Формули-1 поспіль. Це дозволить йому повторити легендарне досягнення Міхаеля Шумахера, адже тільки німець мав таку серію у 2000 – 2004 роках.



Макс Ферстаппен може переписати історію Формули-1 / фото Getty Images

Втім для цього Ферстаппену треба обов'язково потрапляти у топ-трійку. Найбільш вірогідний варіант для пілота Ред Булл є перемога на гран-прі.

Тоді нідерландець буде чемпіоном, якщо Норріс не потрапить у топ-3. Куди менші шанси будуть у Ферстаппена, якщо він завершить другим чи третім.

Розклади для Ферстаппена:

ПОЗИЦІЯ НОРРІСА УМОВИ ДЛЯ ЧЕМПІОНСТВА 1 місце Норріс не потрапить у топ-3 2 місце Норріс не потрапить у топ-7, Піастрі не виграє гран-прі 3 місце Норріс фінішує 10-им чи нижче, Піастрі не виграє гран-прі

Що треба Піастрі для перемоги?

Як і Норріс, австралієць має шанс здобути своє перше чемпіонство. Проте позиція у Оскара найменш вигідна. Боротьба за перше місце завершиться, якщо Піастрі не буде у топ-2.



Оскар Піастрі залишається в чемпіонській гонці / фото з інстаграму спортсмена

Ба більше, друге місце де-факто теж закриє перед Оскаром шлях до чемпіонства. Тоді пілоту Макларен треба сподіватися максимум на 10 місце у Норріса та непотрапляння Ферстаппена у топ-трійку.

Якщо ж Оскар виграє гран-прі Абу-Дабі, він гарантовано обійде у заліку Ферстаппена. Але для того, щоб він став чемпіоном, Піастрі потрібно, щоб ще й Норріс не потрапив у топ-5.

Як завершилась кваліфікація?

Зрештою результати кваліфікації гран-прі Абу-Дабі залишають оптимізм для фанатів Норріса. Попри те, що Ферстаппен виграв поул-позішн, обидва пілоти Макларен фінішували одразу позаду нього.

Ба більше, другим стартуватиме саме Норріс, який є фаворитом чемпіонських перегонів. Завершальний етап в Абу-Дабі пройде 7 грудня, початок – о 15:00 за київським часом.

Стартові позиції на гран-прі Абу-Дабі: