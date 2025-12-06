Саме гран-прі Абу-Дабі визначить нового чемпіона у Формулі-1. Вперше за 15 років перед останнім етапом на перемогу претендують аж три пілоти, повідомляє 24 Канал.
Хто претендує на чемпіонство?
Лідером перегонів є Ландо Норріс з Макларена. Британець має перевагу у 12 балів над головним переслідувачем Максом Ферстаппеном,, який є чинним чемпіоном. Третім в індивідуальному заліку йде Оскар Піастр, у чотирьох балах позаду пілота Ред Булл:
Топ-3 пілотів індивідуального заліку:
- Ландо Норріс (Макларен) – 408
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
- Оскар Піастрі (Макларен) – 392
Що треба Норрісу для перемоги?
Ландо Норріс є фаворитом індивідуального заліку / фото Getty Images
Найкраща позиція у саме у Ландо. Британець гарантовано виграє чемпіонат, якщо завершить гран-прі Абу-Дабі у топ-трійці. Крім того, Норріс буде чемпіоном, якщо фінішує у топ-5 і Ферстаппен не виграє гонку.
При цьому навіть провал пілота Макларен (непотрапляння у п'ятірку) може зробити його чемпіоном. Для цього мають скластись наступні умови для Ландо:
Розклади для Норріса:
|
ПОЗИЦІЯ НОРРІСА
|
УМОВИ ДЛЯ ЧЕМПІОНСТВА
|
4 – 5 місце
|
Ферстаппен не виграє гран-прі
|
6 – 7 місце
|
Ферстаппен та Піастрі не виграють гран-прі
|
8 місце
|
Піастрі не виграє гран-прі, Ферстаппен буде поза топ-3
|
9 місце
|
Піастрі не виграє гран-прі, Ферстаппен буде поза топ-4
|
10 місце і нижче
|
Піастрі буде поза топ-2, Ферстаппен буде поза топ-4
Що треба Ферстаппену для перемоги?
Макс має шанс виграти п'ятий сезон Формули-1 поспіль. Це дозволить йому повторити легендарне досягнення Міхаеля Шумахера, адже тільки німець мав таку серію у 2000 – 2004 роках.
Макс Ферстаппен може переписати історію Формули-1 / фото Getty Images
Втім для цього Ферстаппену треба обов'язково потрапляти у топ-трійку. Найбільш вірогідний варіант для пілота Ред Булл є перемога на гран-прі.
Тоді нідерландець буде чемпіоном, якщо Норріс не потрапить у топ-3. Куди менші шанси будуть у Ферстаппена, якщо він завершить другим чи третім.
Розклади для Ферстаппена:
|
ПОЗИЦІЯ НОРРІСА
|
УМОВИ ДЛЯ ЧЕМПІОНСТВА
|
1 місце
|
Норріс не потрапить у топ-3
|
2 місце
|
Норріс не потрапить у топ-7, Піастрі не виграє гран-прі
|
3 місце
|
Норріс фінішує 10-им чи нижче, Піастрі не виграє гран-прі
Що треба Піастрі для перемоги?
Як і Норріс, австралієць має шанс здобути своє перше чемпіонство. Проте позиція у Оскара найменш вигідна. Боротьба за перше місце завершиться, якщо Піастрі не буде у топ-2.
Оскар Піастрі залишається в чемпіонській гонці / фото з інстаграму спортсмена
Ба більше, друге місце де-факто теж закриє перед Оскаром шлях до чемпіонства. Тоді пілоту Макларен треба сподіватися максимум на 10 місце у Норріса та непотрапляння Ферстаппена у топ-трійку.
Якщо ж Оскар виграє гран-прі Абу-Дабі, він гарантовано обійде у заліку Ферстаппена. Але для того, щоб він став чемпіоном, Піастрі потрібно, щоб ще й Норріс не потрапив у топ-5.
Як завершилась кваліфікація?
Зрештою результати кваліфікації гран-прі Абу-Дабі залишають оптимізм для фанатів Норріса. Попри те, що Ферстаппен виграв поул-позішн, обидва пілоти Макларен фінішували одразу позаду нього.
Ба більше, другим стартуватиме саме Норріс, який є фаворитом чемпіонських перегонів. Завершальний етап в Абу-Дабі пройде 7 грудня, початок – о 15:00 за київським часом.
Стартові позиції на гран-прі Абу-Дабі:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Габріель Бортолето (Заубер)
- Естебан Окон (Хаас)
- Ісак Аджар (РБ)
- Юкі Цунода (Ред Булл)
- Олівер Берман (Хаас)
- Карло Сайнс (Вільямс)
- Ліам Лоусон (РБ)
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Льюїс Гемілтон (Феррарі)
- Александер Албон (Вільямс)
- Ніко Гюлькенберг (Заубер)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Франко Колапінто (Альпін)