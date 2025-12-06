Именно гран-при Абу-Даби определит нового чемпиона в Формуле-1. Впервые за 15 лет перед последним этапом на победу претендуют аж три пилота, сообщает 24 Канал.

По теме Борьба за чемпионство Формулы-1: где смотреть гран-при Абу-Даби онлайн в Украине

Кто претендует на чемпионство?

Лидером гонки является Ландо Норрис из Макларена. Британец имеет преимущество в 12 баллов над главным преследователем Максом Ферстаппеном,, который является действующим чемпионом. Третьим в индивидуальном зачете идет Оскар Пиастр, в четырех баллах позади пилота Ред Булл:

Топ-3 пилотов индивидуального зачета:

  1. Ландо Норрис (Макларен) – 408
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
  3. Оскар Пиастри (Макларен) – 392

Что надо Норрису для победы?


Ландо Норрис является фаворитом индивидуального зачета / фото Getty Images

Лучшая позиция именно у Ландо. Британец гарантированно выиграет чемпионат, если завершит гран-при Абу-Даби в топ-тройке. Кроме того, Норрис будет чемпионом, если финиширует в топ-5 и Ферстаппен не выиграет гонку.

При этом даже провал пилота Макларен (непопадание в пятерку) может сделать его чемпионом. Для этого должны сложиться следующие условия для Ландо:

Расклады для Норриса:

ПОЗИЦИЯ НОРРИСА

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНСТВА

4 – 5 место

Ферстаппен не выиграет гран-при

6 – 7 место

Ферстаппен и Пиастри не выиграют гран-при

8 место

Пиастри не выиграет гран-при, Ферстаппен будет вне топ-3

9 место

Пиастри не выиграет гран-при, Ферстаппен будет вне топ-4

10 место и ниже

Пиастри будет вне топ-2, Ферстаппен будет вне топ-4

Что нужно Ферстаппену для победы?

Макс имеет шанс выиграть пятый сезон Формулы-1 подряд. Это позволит ему повторить легендарное достижение Михаэля Шумахера, ведь только немец имел такую серию в 2000 – 2004 годах.


Макс Ферстаппен может переписать историю Формулы-1 / фото Getty Images

Впрочем для этого Ферстаппену надо обязательно попадать в топ-тройку. Наиболее вероятный вариант для пилота Ред Булл является победа на гран-при.

Тогда голландец будет чемпионом, если Норрис не попадет в топ-3. Куда меньше шансы будут у Ферстаппена, если он завершит вторым или третьим.

Расклады для Ферстаппена:

ПОЗИЦИЯ НОРРИСА

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНСТВА

1 место

Норрис не попадет в топ-3

2 место

Норрис не попадет в топ-7, Пиастри не выиграет гран-при

3 место

Норрис финиширует 10-ым или ниже, Пиастри не выигрывает гран-при

Что нужно Пиастри для победы?

Как и Норрис, австралиец имеет шанс получить свое первое чемпионство. Однако позиция у Оскара наименее выгодная. Борьба за первое место завершится, если Пиастри не будет в топ-2.


Оскар Пиастри остается в чемпионской гонке / фото из инстаграма спортсмена

Более того, второе место де-факто тоже закроет перед Оскаром путь к чемпионству. Тогда пилоту Макларен надо надеяться максимум на 10 место у Норриса и непопадание Ферстаппена в топ-тройку.

Если же Оскар выиграет гран-при Абу-Даби, он гарантированно обойдет в зачете Ферстаппена. Но для того, чтобы он стал чемпионом, Пиастри нужно, чтобы еще и Норрис не попал в топ-5.

Как завершилась квалификация?

В конце концов, результаты квалификации гран-при Абу-Даби оставляют оптимизм для фанатов Норриса. Несмотря на то, что Ферстаппен выиграл поул-позишн, оба пилота Макларен финишировали сразу позади него.

Более того, вторым будет стартовать именно Норрис, который является фаворитом чемпионской гонки. Завершающий этап в Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало – в 15:00 по киевскому времени.

Стартовые позиции на гран-при Абу-Даби:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Ландо Норрис (Макларен)
  3. Оскар Пиастри (Макларен)
  4. Джордж Расселл (Мерседес)
  5. Шарль Леклер (Феррари)
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
  7. Габриэль Бортолето (Заубер)
  8. Эстебан Окон (Хаас)
  9. Исак Аджар (РБ)
  10. Юки Цунода (Ред Булл)
  11. Оливер Берман (Хаас)
  12. Карло Сайнс (Уильямс)
  13. Лиам Лоусон (РБ)
  14. Андреа Кими Антонелли (Мерседес)
  15. Лэнс Стролл (Астон Мартин)
  16. Льюис Хэмилтон (Феррари)
  17. Александер Албон (Уильямс)
  18. Нико Гюлькенберг (Заубер)
  19. Пьер Гасли (Альпин)
  20. Франко Колапинто (Альпин)