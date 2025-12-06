Именно гран-при Абу-Даби определит нового чемпиона в Формуле-1. Впервые за 15 лет перед последним этапом на победу претендуют аж три пилота, сообщает 24 Канал.
Кто претендует на чемпионство?
Лидером гонки является Ландо Норрис из Макларена. Британец имеет преимущество в 12 баллов над главным преследователем Максом Ферстаппеном,, который является действующим чемпионом. Третьим в индивидуальном зачете идет Оскар Пиастр, в четырех баллах позади пилота Ред Булл:
Топ-3 пилотов индивидуального зачета:
- Ландо Норрис (Макларен) – 408
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 396
- Оскар Пиастри (Макларен) – 392
Что надо Норрису для победы?
Ландо Норрис является фаворитом индивидуального зачета / фото Getty Images
Лучшая позиция именно у Ландо. Британец гарантированно выиграет чемпионат, если завершит гран-при Абу-Даби в топ-тройке. Кроме того, Норрис будет чемпионом, если финиширует в топ-5 и Ферстаппен не выиграет гонку.
При этом даже провал пилота Макларен (непопадание в пятерку) может сделать его чемпионом. Для этого должны сложиться следующие условия для Ландо:
Расклады для Норриса:
|
ПОЗИЦИЯ НОРРИСА
|
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНСТВА
|
4 – 5 место
|
Ферстаппен не выиграет гран-при
|
6 – 7 место
|
Ферстаппен и Пиастри не выиграют гран-при
|
8 место
|
Пиастри не выиграет гран-при, Ферстаппен будет вне топ-3
|
9 место
|
Пиастри не выиграет гран-при, Ферстаппен будет вне топ-4
|
10 место и ниже
|
Пиастри будет вне топ-2, Ферстаппен будет вне топ-4
Что нужно Ферстаппену для победы?
Макс имеет шанс выиграть пятый сезон Формулы-1 подряд. Это позволит ему повторить легендарное достижение Михаэля Шумахера, ведь только немец имел такую серию в 2000 – 2004 годах.
Макс Ферстаппен может переписать историю Формулы-1 / фото Getty Images
Впрочем для этого Ферстаппену надо обязательно попадать в топ-тройку. Наиболее вероятный вариант для пилота Ред Булл является победа на гран-при.
Тогда голландец будет чемпионом, если Норрис не попадет в топ-3. Куда меньше шансы будут у Ферстаппена, если он завершит вторым или третьим.
Расклады для Ферстаппена:
|
ПОЗИЦИЯ НОРРИСА
|
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНСТВА
|
1 место
|
Норрис не попадет в топ-3
|
2 место
|
Норрис не попадет в топ-7, Пиастри не выиграет гран-при
|
3 место
|
Норрис финиширует 10-ым или ниже, Пиастри не выигрывает гран-при
Что нужно Пиастри для победы?
Как и Норрис, австралиец имеет шанс получить свое первое чемпионство. Однако позиция у Оскара наименее выгодная. Борьба за первое место завершится, если Пиастри не будет в топ-2.
Оскар Пиастри остается в чемпионской гонке / фото из инстаграма спортсмена
Более того, второе место де-факто тоже закроет перед Оскаром путь к чемпионству. Тогда пилоту Макларен надо надеяться максимум на 10 место у Норриса и непопадание Ферстаппена в топ-тройку.
Если же Оскар выиграет гран-при Абу-Даби, он гарантированно обойдет в зачете Ферстаппена. Но для того, чтобы он стал чемпионом, Пиастри нужно, чтобы еще и Норрис не попал в топ-5.
Как завершилась квалификация?
В конце концов, результаты квалификации гран-при Абу-Даби оставляют оптимизм для фанатов Норриса. Несмотря на то, что Ферстаппен выиграл поул-позишн, оба пилота Макларен финишировали сразу позади него.
Более того, вторым будет стартовать именно Норрис, который является фаворитом чемпионской гонки. Завершающий этап в Абу-Даби пройдет 7 декабря, начало – в 15:00 по киевскому времени.
Стартовые позиции на гран-при Абу-Даби:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норрис (Макларен)
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррари)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин)
- Габриэль Бортолето (Заубер)
- Эстебан Окон (Хаас)
- Исак Аджар (РБ)
- Юки Цунода (Ред Булл)
- Оливер Берман (Хаас)
- Карло Сайнс (Уильямс)
- Лиам Лоусон (РБ)
- Андреа Кими Антонелли (Мерседес)
- Лэнс Стролл (Астон Мартин)
- Льюис Хэмилтон (Феррари)
- Александер Албон (Уильямс)
- Нико Гюлькенберг (Заубер)
- Пьер Гасли (Альпин)
- Франко Колапинто (Альпин)