Что не так с Зинченко в Ноттингем Форест?

  • Зинченко стал игроком Форест летом 2025 года на правах аренды из Арсенала. При этом "лесники" переживают нестабильность в этом сезоне, сменив уже двух тренеров.
  • Вместо Нуну Эшпириту Санту в сентябре пришел Ангелос Постекоглу. Австралиец доверял Зинченко, но сам продержался в клубе лишь чуть больше месяца. Ему на замену в октябре назначили Шона Дайча.
  • Англичанин уже не видел Александра игроком основы. В итоге в этом сезоне Зинченко отыграл лишь 10 матчей за клуб.
  • Напомним, что сейчас "лесники" идут 17-ыми в турнирной таблице АПЛ и занимают 11-е место в основном раунде ЛЕ. Ранее сообщалось, что Зинченко интересуются три клуба из Англии, а также турецкий Галатасарай.