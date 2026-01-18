Украинский футболист Александр Зинченко близок к смене клубной прописки. Футболист получает немного игровой практики в Ноттингем Форест.
Немало клубов интересуются Зинченко уже этой зимой. Есть вероятность, что игрок сборной Украины вернется в Нидерланды, сообщает 24 Канал со ссылкой на De Telegraaf.
Где может оказаться Зинченко?
Слухи об уходе Александра из Ноттингем Форест усилились после новости о желании клуба досрочно расторгнуть с ним соглашение. "Лесники" готовы отправить украинца обратно в Арсенал, которому и принадлежит его контракт.
Теперь же интерес к Зинченко проявляет амстердамский Аякс. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что титулованный клуб достиг соглашения с Арсеналом по аренде Александра.
Срок действия соглашения рассчитан до конца сезона 2025 – 2026. Уже летом Зинченко станет свободным агентом, ведь его контракт с Арсеналом завершится и лондонцы не планируют его продлевать.
Как выступает Аякс?
Отметим, что Аякс нынче переживает непростые времена. Команда уже три года не была чемпионом Эредивизи, а нынче идет третьей в чемпионате. Отставание от лидера ПСВ составляет аж 18 баллов.
Кроме того, амстердамцы близки к невыходу в плей-офф Лиги чемпионов. За два тура до финиша Аякс имеет лишь три балла в активе и занимает 34 место в турнирной таблице ЛЧ.
Отставание от проходной зоны составляет 4 очка. Напомним, что Аякс является самым титулованным клубом Нидерландов. Команда рекордные 36 раз становилась чемпионом Нидерландов и четыре раза побеждала в Кубке европейских чемпионов.
Что не так с Зинченко в Ноттингем Форест?
- Зинченко стал игроком Форест летом 2025 года на правах аренды из Арсенала. При этом "лесники" переживают нестабильность в этом сезоне, сменив уже двух тренеров.
- Вместо Нуну Эшпириту Санту в сентябре пришел Ангелос Постекоглу. Австралиец доверял Зинченко, но сам продержался в клубе лишь чуть больше месяца. Ему на замену в октябре назначили Шона Дайча.
- Англичанин уже не видел Александра игроком основы. В итоге в этом сезоне Зинченко отыграл лишь 10 матчей за клуб.
- Напомним, что сейчас "лесники" идут 17-ыми в турнирной таблице АПЛ и занимают 11-е место в основном раунде ЛЕ. Ранее сообщалось, что Зинченко интересуются три клуба из Англии, а также турецкий Галатасарай.