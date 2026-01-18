Що не так із Зінченком у Ноттінгем Форест?

  • Зінченко став гравцем Форест влітку 2025 року на правах оренди з Арсеналу. При цьому "лісники" переживають нестабільність цього сезону, змінивши вже двох тренерів.
  • Замість Нуну Ешпіріту Санту у вересні прийшов Ангелос Постекоглу. Австралієць довіряв Зінченку, але сам протримався в клубі лише трохи більше місяця. Йому на заміну в жовтні призначили Шона Дайча.
  • Англієць вже не бачив Олександра гравцем основи. У підсумку цього сезону Зінченко відіграв лише 10 матчів за клуб.
  • Нагадаємо, що наразі "лісники" йдуть 17-ими в турнірній таблиці АПЛ та посідають 11-те місце в основному раунді ЛЄ. Раніше повідомлялось, що Зінченком цікавляться три клуби з Англії, а також турецький Галатасарай.