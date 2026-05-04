"Хочу обратиться ко всем": известный футболист сборной Украины сделал важное заявление

Недавно стало известно, что игрок сборной Украины и Бенфики Георгий Судаков переживает сложный период. Из-за этого он чувствует усталость и выгорание от футбола.

Футболист уже отреагировал на эту информацию и ответил в своем инстаграм. Он обратился к болельщикам и объяснил ситуацию, что сейчас происходит.

Какая информация появилась недавно о Судакове?

Судаков чувствует усталость от профессионального футбола. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".

Я услышал от своих источников потенциально шокирующий инсайд, что Георгий Судаков недавно заявил своему окружению, что он выгорел и устал от футбола, что он не получает удовольствия, занимаясь делом всей своей жизни,

– отметил Спиваковский.

Как Судаков отреагировал на эту информацию?

Футболист обратился к своим поклонникам, прокомментировав последние слухи и "инсайды" вокруг его карьеры.

Хочу обратиться ко всем, кто поддерживает меня. В последнее время появилось много разговоров и инсайдов. Скажу откровенно: каждый футболист иногда проходит через сложные периоды. Это нормально, когда есть усталость – и физическая, и эмоциональная,

– написал спортсмен.

Он также опроверг предположение о потере мотивации и желании оставить футбол.

Но это не значит, что я разлюбил футбол или собираюсь останавливаться. Наоборот – я работаю над собой, чтобы вернуть тот кайф от игры, за который вы меня поддерживаете,

– отметил Судаков.

Судаков поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал работать над собой: "Ваша поддержка для меня очень важна. Я сделаю все, чтобы стать сильнее и оправдать ваше доверие".

Комментарий Судакова / Фото скриншот инстаграм-сторис футболиста

Что известно о Судакове?

30 августа 2025 года он присоединился к португальскому гранду на условиях аренды с обязательным выкупом. Стоимость сделки составляла 6,75 миллиона евро за аренду и 20,25 миллиона евро за последующий выкуп.

За национальную сборную Украины дебютировал в мае 2021 года. По состоянию на май 2026 года провел более 29 матчей и забил 3 гола.

На молодежном чемпионате Европы 2023 года он получил бронзовую медаль и стал лучшим бомбардиром турнира.

Что произошло у Судакова в Бенфике?

Главный тренер Жозе Моуринью недоволен игрой украинского футболиста, из-за чего Судаков выпал из основного состава и все чаще остается на скамейке запасных. Из-за отсутствия доверия со стороны тренерского штаба Бенфики клуб якобы готов рассмотреть возможность его продажи летом 2026 года.

Среди потенциальных претендентов упоминают Сельту, а также несколько клубов из АПЛ и Серии А.

В команде Бенфики Судаков играет вместе с другим украинцем – вратарем Анатолием Трубиным.