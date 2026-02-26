Гераскевич выступил с речью в Верховной Раде и остро подколол депутатов

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич оказался в эпицентре внимания в последнее время. Спортсмен был втянут в громкий скандал во время зимних Олимпийских игр-2026.

Международный олимпийский комитет не допустил Гераскевича к соревнованиям. Владислав уже вернулся в Украину и выступил в Верховной Раде с речью, сообщает телеканал "Рада".

По теме Гераскевич рассказал о планах на карьеру после дисквалификации на Олимпиаде-2026

Что сказал Гераскевич в Верховной Раде?

Скелетонист поблагодарил депутатов за приглашение и напомнил о важности единения во время войны. Свое выступление Гераскевич начал с юмора в адрес народных избранников.

Спортсмен заметил немало пустых мест в зале. Владислав остро подколол депутатов, которые почти не ходят на заседания Верховной Рады.

Хочу поблагодарить за приглашение, за эти аплодисменты и за эту поддержку. Часто вижу, что здесь много свободных мест. На самом деле я впервые здесь нахожусь. Но я так понимаю, что уже победил некоторых ваших коллег по показателю посещений пленарных сессий,

– заявил Гераскевич.

Как Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде: смотреть видео

Напомним, что причиной для скандала стал "шлем памяти" скелетониста на зимней Олимпиаде. Гераскевич надел аксессуар, на котором были изображены 24 убитых Россией спортсмена.

МОК запретил украинцу выходить на старт в этом шлеме. Гераскевич же не прислушался, из-за чего его дисквалифицировали. Сам Владислав уверен, что не нарушил ни одного правила.

Главное – это единение вокруг Украины. Здесь есть представители многих политических партий. Но когда произошел скандал и ущемляли память о погибших украинцах, детей, наших Героев, мы были объединены. Когда так, мир гораздо охотнее объединяется вокруг нас. Надеюсь, что мы сможем удержать единство как можно дольше. Это для нас вопрос выживания,

– высказался Владислав.

К слову, в Верховной Раде Гераскевич призвал наложить санкции на Сергея Бубку, который является представителем Украины в МОК. Бывший легкоатлет не стал на защиту скелетониста, а ранее обвинялся в сотрудничестве с Россией.

Что известно о скандале с Гераскевичем?