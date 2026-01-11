Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо, который становился чемпионом Украины
- Игорь Суркис уволил Анатолия Демьяненко в 2007 году спустя четыре месяца после чемпионства в УПЛ.
- Причиной стал провальный старт в чемпионате Украины, а также поражение от Ромы в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Динамо было вынуждено сменить главного тренера. Александр Шовковский остался без работы всего через полгода после завоевания чемпионства УПЛ.
Обычно президент Динамо Игорь Суркис проявляет терпение к тренерам. Однако в истории киевского клуба было другое быстрое решение об увольнении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Циганыка.
Как Суркис принял эмоциональное решение?
В 2007 году Суркис также уволил тренера лишь через четыре месяца после чемпионства. Жертвой решения президента Динамо стал легендарный в прошлом игрок Анатолий Демьяненко.
Наставник принес Динамо чемпионство в сезоне 2006 – 2007. При этом, как и в случае с Александром Шовковским, киевляне не потерпели ни одного поражения в чемпионате. Но решение Суркиса было довольно оперативным.
Тогда Игорь Михайлович был совсем другим. Демьяненко сняли сразу, хотя он выиграл чемпионат и вывел команду в Лигу чемпионов. После первого тура Лиги чемпионов решение приняли мгновенно. Его заменил Сабо, это было очень эмоционально,
– вспоминает Игорь Циганык.
Почему уволили Демьяненко?
Сезон 2007 – 2008 Динамо начало провально. Несмотря на проход Сараева в квалификации Лиги чемпионов, киевляне стартовали в УПЛ с трех ничьих и одного поражения согласно данным Transfermarkt.
Правда, после этого Демьяненко выиграл с Динамо пять матчей кряду. Но поражение от Ромы в первом матче основного этапа ЛЧ стоило ему рабочего места.
В конце концов в том евросезоне Динамо не набрало ни одного балла в группе, а в чемпионате Украины заняло второе место позади Шахтера. Кроме того, бело-синие" уступили "горнякам" в финале Кубка Украины.
Что с Динамо в сезоне 2025 – 2026?
- Динамо провалило квалификацию Лиги чемпионов и Лиги Европы. После вылета от Пафоса "бело-синие" также не смогли преодолеть Маккаби Тель-Авив во втором по рангу еврокубке.
- Клуб оказался в основной стадии Лиги конференций, но и там разочаровал. Динамо получило шесть очков и заняло 27 место в турнирной таблице ЛК, что не позволило им выйти в плей-офф..
- В УПЛ же киевляне также не впечатляют. В ноябре Динамо умудрилось впервые в истории проиграть четыре матча подряд в лиге.
- В чемпионате Украины клуб ушел на зимнюю паузу четвертым, отставая от лидеров на 9 очков. При этом "бело-синие" продолжают бороться за Кубок, где уже выбили Шахтер и дошла до четвертьфинала.