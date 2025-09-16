Илья Забарный довел фанатов ПСЖ до экстаза: что сделал игрок в матче чемпионата Франции
- Илья Забарный поразил фанатов ПСЖ во время матча против Ланса.
- Игрок совершил невероятный рывок через все поле, чтобы остановить контратаку.
- Парижане выиграли со счетом 2:0.
Новичок ПСЖ Илья Забарный продолжает завоевывать расположение фанатов ПСЖ. Игрок продемонстрировал невероятные скиллы в матче против Ланса.
Защитник сборной Украины Илья Забарный этим летом перебрался в ПСЖ. Игрок стал объектом любви со стороны фанатов с первых же дней, а сам клуб дополнительно подсвечивает успехи украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм команды.
Что сделал Забарный?
На прошлых выходных Забарный провел удачный матч чемпионата Франции против Ланса. Илья помог ПСЖ провести "сухой" матч и одержать победу 2:0.
Особенно парижан поразил момент на 27-й минуте. Забарный пришел в чужую площадку на угловой, но после стандарта мяч оказался у Ланса. Игроки гостей разогнали опасную контратаку.
Невероятный рывок от Забарного: смотреть видео
Она должна была бы закончиться голом, но Илья поразил фанатов невероятным забегом через все поле. В итоге именно украинец помешал игроку Ланса точно замкнуть передачу с фланга.
Всего за сутки видео в инстаграме ПСЖ собрало более 1,5 миллиона просмотров и около 130 тысяч лайков. В конце концов победу ПСЖ принесли два гола от Брэдли Барколя.
Что известно о Забарном в ПСЖ:
- ПСЖ летом оформил трансфер Ильи Забарного из Борнмута.
- Воспитанник Динамо обошелся парижскому клубу в 63 миллиона евро.
- Трансфер Забарного вызвал неоднозначную реакцию от болельщиков, ведь за ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
- Поговаривали, что Илья ставил перед ПСЖ условие о продаже Сафонова летом, однако Матвей остался в составе команды.
- Забарный же дал отдельное интервью относительно пребывания в одной команде с россиянином.
- Зато Сафонов тоже отреагировал на слова украинца и заявил, что сосредоточен на игре.
- Илья уже успел провести три матча за ПСЖ, два из которых – насухо.