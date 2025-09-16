Новичок ПСЖ Илья Забарный продолжает завоевывать расположение фанатов ПСЖ. Игрок продемонстрировал невероятные скиллы в матче против Ланса.

Защитник сборной Украины Илья Забарный этим летом перебрался в ПСЖ. Игрок стал объектом любви со стороны фанатов с первых же дней, а сам клуб дополнительно подсвечивает успехи украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм команды.

По теме Забарный получил неприятный вердикт от тренера относительно перспектив в ПСЖ

Что сделал Забарный?

На прошлых выходных Забарный провел удачный матч чемпионата Франции против Ланса. Илья помог ПСЖ провести "сухой" матч и одержать победу 2:0.

Особенно парижан поразил момент на 27-й минуте. Забарный пришел в чужую площадку на угловой, но после стандарта мяч оказался у Ланса. Игроки гостей разогнали опасную контратаку.

Невероятный рывок от Забарного: смотреть видео

Она должна была бы закончиться голом, но Илья поразил фанатов невероятным забегом через все поле. В итоге именно украинец помешал игроку Ланса точно замкнуть передачу с фланга.

Читайте также В ПСЖ провели разговор о взаимоотношениях Забарного и Сафонова: покинет ли россиянин команду

Всего за сутки видео в инстаграме ПСЖ собрало более 1,5 миллиона просмотров и около 130 тысяч лайков. В конце концов победу ПСЖ принесли два гола от Брэдли Барколя.

Что известно о Забарном в ПСЖ: