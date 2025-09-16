Ілля Забарний довів фанатів ПСЖ до екстазу: що зробив гравець у матчі чемпіонату Франції
- Ілля Забарний вразив фанатів ПСЖ під час матчу проти Ланса.
- Гравець здійснив неймовірний ривок через все поле, щоб зупинити контратаку.
- Парижани виграли з рахунком 2:0.
Новачок ПСЖ Ілля Забарний продовжує завойовувати прихильність фанатів. Гравець продемонстрував неймовірні скіли в матчі проти Ланса.
Захисник збірної України Ілля Забарний цього літа перебрався у ПСЖ. Гравець став об'єктом любові з боку фанатів з перших же днів, а сам клуб додатково підсвічує успіхи українця, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм команди.
Що зробив Забарний?
На минулих вихідних Забарний провів вдалий матч чемпіонату Франції проти Ланса. Ілля допоміг ПСЖ провести "сухий" матч і здобути перемогу 2:0.
Особливо парижан вразив момент на 27-й хвилині. Забарний прийшов у чужий майданчик на кутовий, але після стандарту м'яч опинився у Ланса. Гравці гостей розігнали небезпечну контратаку.
Неймовірний ривок від Забарного: дивитися відео
Вона мала б закінчитися голом, але Ілля вразив фанатів неймовірним забігом через все поле. У підсумку саме українець завадив гравцю Лансу точно замкнути передачу з флангу.
Всього за добу відео в інстаграмі ПСЖ зібрало більше 1,5 мільйона переглядів та близько 130 тисяч лайків. Зрештою перемогу ПСЖ принесли два голи від Бредлі Барколя.
Що відомо про Забарного в ПСЖ:
- ПСЖ влітку оформив трансфер Іллі Забарного з Борнмута.
- Вихованець Динамо обійшовся паризькому клубу у 63 мільйони євро.
- Трансфер Забарного викликав неоднозначну реакцію від вболівальників, адже за ПСЖ виступає російський воротар Матвій Сафонов.
- Подейкували, що Ілля ставив перед ПСЖ умову щодо продажу Сафонова влітку, проте Матвій залишився у складі команди.
- Забарний же дав окреме інтерв'ю щодо перебування в одній команді з росіянином.
- Натомість Сафонов теж відреагував на слова українця та заявив, що зосереджений на грі.
- Ілля вже встиг провести три матчі за ПСЖ, два з яких – насухо.