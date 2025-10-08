Сборная Украины по футболу проведет третью встречу в рамках отбора на чемпионат мира-2026. Подопечные Сергея Реброва после неудачного старта квалификации попытаются улучшить свое турнирное положение в матче с главным конкурентом на вторую строчку в своей группе.

Соперником "сине-желтых" станет Исландия. Это будет выездной матч для нашей сборной, сообщает 24 Канал.

Когда начнется игра Исландия – Украина?

Он состоится в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр" Очное противостояние между командами состоится 10 октября.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени. По данным УЕФА, обслужит этот поединок немецкая бригада судей во главе со Свеном Яблонски.

Ему будут помогать ассистенты Эдуард Байтингер и Лассе Кословски. Четвертым арбитром станет Флориан Бадштюбнер, а судьями VAR также будут Беньямин Бранд и Даниэль Шлагер.

К слову. У группе D также соревнуются за выход на ЧМ-2026 Франция и Азербайджан. Именно с последними подопечные Сергея Реброва сыграют в следующем матче после выезда в Исландию.

Отметим, что накануне Мирон Маркевич дал свой прогноз на третий поединок Украины в отборе на чемпионат мира. Он ожидает очень непростого противостояния с исландцами, которое может стать решающим для "сине-желтых".

Если мы проиграем, то о выходе на чемпионат мира сборной Украины можно будет забыть. В случае ничьей шансы еще останутся. А победа сделает нашу команду фаворитом в борьбе за второе место, которое выводит в плейоф. И, на мой взгляд, тогда все решится в ноябре, опять-таки, в поединке против той же Исландии. Результат? Счет, наверное, не скажу, но, думаю, будет ничья,

– цитирует Маркевича Meta.

Напомним, что сборная Украины имеет кадровые потери перед матчем с Исландией. Из-за повреждений лагерь команды покинули Александр Зубков, Виктор Цыганков и Александр Тымчик, которых заменили Владислав Велетень и Олег Очеретько.

Какова ситуация в группе D после двух туров?