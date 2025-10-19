Ярмоленко не поедет на матч Лиги конференций в Турцию: в Динамо назвали причину

Киевское Динамо во втором туре Лиги конференций сыграет против турецкого Самсунспора. В этом поединке "бело-синим" не поможет ветеран команды Андрей Ярмоленко.

Накануне Андрей Ярмоленко сыграл несколько минут в матче чемпионата Украины против Зари (1:1). Однако в Турцию 35-летний вингер не полетит, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Динамо.

Почему Ярмоленко не поедет на матч Лиги конференций?

Пресс-служба "бело-синих" сообщила, что лидер команды Андрей Ярмоленко простудился, а потому пропустит матч с Самсунспором.

Также в лазарете находятся Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак. Они восстанавливаются после повреждений икроножной мышцы. Кроме того, не сыграет защитник Кристиан Биловар, который имеет проблемы с приводящей мышцей.

Близок к возвращению в основную группу колумбиец Анхель Торрес, который продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения.

Важно! Матч 2-го тура Лиги конференций Самсунспор – Динамо состоится в четверг, 23 октября. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как завершился конфликт между Ярмоленко и Шовковским?