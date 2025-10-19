Ярмоленко не поїде на матч Ліги конференцій у Туреччину: у Динамо назвали причину

Київське Динамо у другому турі Ліги конференцій зіграє проти турецького Самсунспора. У цьому поєдинку "біло-синім" не допоможе ветеран команди Андрій Ярмоленко.

Напередодні Андрій Ярмоленко зіграв кілька хвилин у матчі чемпіонату України проти Зорі (1:1). Однак до Туреччини 35-річний вінгер не полетить, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

Чому Ярмоленко не поїде на матч Ліги конференцій?

Пресслужба "біло-синіх" повідомила, що лідер команди Андрій Ярмоленко застудився, а тому пропустить матч із Самсунспором.

Також у лазареті перебувають Микола Шапаренко, Олександр Тимчик і Владислав Дубінчак. Вони відновлюються після пошкоджень литкового м'яза. Крім того, не зіграє захисник Крістіан Біловар, який має проблеми з привідним м'язом.

Близький до повернення в основну групу колумбієць Анхель Торрес, який продовжує курс реабілітації після м’язового пошкодження.

Важливо! Матч 2-го туру Ліги конференцій Самсунспор – Динамо відбудеться у четвер, 23 жовтня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

