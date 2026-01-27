Элина смогла впервые в карьере добраться до полуфинала австралийского турнира Grand Slam. В четвертьфинале Свитолина уверенно одолела третью ракетку мира Коко Гауфф, сообщает 24 Канал.

Как Свитолину поздравляли с победой?

Этот успех принес немало положительных эмоций для украинцев. Фанаты забросали Свитолину словами поддержки в соцсетях. Теннисистка от этих эмоций записала видеообращение к болельщикам.

А что это творится в Тредс? Это какая-то невероятная поддержка. Мне безгранично приятно видеть ваши сообщения. Я очень рада, что у вас есть возможность смотреть мои матчи и болеть. Для меня это максимальная мотивация. Я могу только сказать, что отдам все силы ради победы. Слава Украине,

– сказала Элина.

Свитолина шокирована поддержкой: смотреть видео

На Australia Open теннисистка уже второй раз одолела представительницу топ-10 рейтинга WTA. Перед этим в 1/8 финала Свитолина поставила на место лучшую российскую теннисистку Мирру Андрееву, которая играет под "нейтральным" флагом.

Теперь же за шаг до финала Свитолина сыграет против первого номера мирового рейтинга. Соперницей станет еще одна "беспрапорная" Арина Сабаленка, которая представляет Беларусь.

Какие последние результаты у Свитолиной?