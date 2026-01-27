Еліна змогла вперше у кар'єрі дістатися півфіналу австралійського турніру Grand Slam. У чвертьфіналі Світоліна впевнено здолала третю ракетку світу Коко Гауфф, повідомляє 24 Канал.

До теми Оскаженіла через поразку: суперниця Світоліної знищила ракетку після фіаско

Як Світоліну вітали з перемогою?

Цей успіх приніс чимало позитивних емоцій для українців. Фанати закидали Світоліну словами підтримки в соцмережах. Тенісистка від цих емоцій записала відеозвернення до вболівальників.

Йосип босий, що це коїться в Тредс? Це якась неймовірна підтримка. Мені безмежно приємно бачити ваші повідомлення. Я дуже рада, що у вас є можливість дивитися мої матчі та вболівати. Для мене це максимальна мотивація. Я можу тільки сказати, що віддам усі сили задля перемоги. Слава Україні,

– сказала Еліна.

Світоліна шокована підтримкою: дивитися відео

На Australia Open тенісистка вже вдруге здолала представницю топ-10 рейтингу WTA. Перед цим в 1/8 фіналу Світоліна поставила на місце найкращу російську тенісистку Мірру Андрєєву, яка грає під "нейтральним" прапором.

Тепер же за крок до фіналу Світоліна зіграє проти першого номера світового рейтингу. Суперницею стане ще одна "безпрапорна" Аріна Сабалєнка, яка представляє Білорусь.

Які останні результати у Світоліної?