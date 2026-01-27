Еліна змогла вперше у кар'єрі дістатися півфіналу австралійського турніру Grand Slam. У чвертьфіналі Світоліна впевнено здолала третю ракетку світу Коко Гауфф, повідомляє 24 Канал.
До теми Оскаженіла через поразку: суперниця Світоліної знищила ракетку після фіаско
Як Світоліну вітали з перемогою?
Цей успіх приніс чимало позитивних емоцій для українців. Фанати закидали Світоліну словами підтримки в соцмережах. Тенісистка від цих емоцій записала відеозвернення до вболівальників.
Йосип босий, що це коїться в Тредс? Це якась неймовірна підтримка. Мені безмежно приємно бачити ваші повідомлення. Я дуже рада, що у вас є можливість дивитися мої матчі та вболівати. Для мене це максимальна мотивація. Я можу тільки сказати, що віддам усі сили задля перемоги. Слава Україні,
– сказала Еліна.
Світоліна шокована підтримкою: дивитися відео
На Australia Open тенісистка вже вдруге здолала представницю топ-10 рейтингу WTA. Перед цим в 1/8 фіналу Світоліна поставила на місце найкращу російську тенісистку Мірру Андрєєву, яка грає під "нейтральним" прапором.
Тепер же за крок до фіналу Світоліна зіграє проти першого номера світового рейтингу. Суперницею стане ще одна "безпрапорна" Аріна Сабалєнка, яка представляє Білорусь.
Які останні результати у Світоліної?
- Еліна залишається першою ракеткою України. У світовому рейтингу WTA Світоліна поки посідає 12 місце, але успішний виступ на Australian Open гарантовано поверне її у топ-десятку.
- 2026 рік українка феєрично стартувала, вигравши турнір WTA250 в Окленді. У фіналі Еліна здолала представницю Китаю Сінь Ю Ван.
- Минулого року Світоліна завершила сезон ще у вересні. Після того вона зробила паузу в кар'єрі, щоб залікувати травму. На Australian Open Еліна вперше дійшла до півфіналу.
- Раніше її найкращим досягненням у Мельбурні були три чвертьфінали. Крім того, серед українок до цієї стадії на Australian Open доходила лише Даяна Ястремська у 2023-му.