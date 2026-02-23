"Вписал себя в историю позора мирового спорта": Свитолина – о решении МОК по Гераскевичу

Украинская теннисистка резко отреагировала на решение МОК по отстранению Гераскевича от Олимпиады, назвав его "позорным". Свитолина подчеркнула, что такие действия оставят след в мировом спорте.

Элина поддержала скелетониста Владислава Гераскевича. На своей странице в инстаграме теннисистка поблагодарила украинского олимпийца за достоинство и раскритиковала решение МОК.

Смотрите также "Нас эксплуатируют": ведущая биатлонистка жестко разнесла руководство МОК

Что сказала Элина?

Свитолина, которая неоднократно подчеркивала свою поддержку украинским спортсменам и народу, в очередной раз продемонстрировала, что для нее спортивные ценности – не только об игре на корте, но и о принципах, мораль и честь во всем мире.

Международный олимпийский комитет вписал себя в историю позора мирового спорта. Спасибо за достоинство, Владислав,

– написала Свитолина.

Спор вокруг решения МОК

Одно из ключевых событий на Олимпийских играх-2026 – дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования им спортивного шлема памяти.

Теннисистка, которая давно выступает за честность и принципы в спорте, не только выразила слова поддержки Гераскевичу, но и напомнила о важности человеческого достоинства и уважения к спортсменам из разных стран в коллективных соревнованиях.

Свитолина отметила, что наблюдать за такими событиями трудно, но важно стоять на стороне справедливости и поддерживать тех, кто оказался под давлением несправедливых решений.

Как Гераскевич критикует МОК?