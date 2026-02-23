"Вписал себя в историю позора мирового спорта": Свитолина – о решении МОК по Гераскевичу
- Элина Свитолина резко отреагировала на решение МОК по дисквалификации Владислава Гераскевича, назвав его "позорным".
- Гераскевич критиковал МОК за политику допуска "нейтральных" атлетов из России и Беларуси, а также за отсутствие поддержки со стороны украинских представителей МОК.
Украинская теннисистка резко отреагировала на решение МОК по отстранению Гераскевича от Олимпиады, назвав его "позорным". Свитолина подчеркнула, что такие действия оставят след в мировом спорте.
Элина поддержала скелетониста Владислава Гераскевича. На своей странице в инстаграме теннисистка поблагодарила украинского олимпийца за достоинство и раскритиковала решение МОК.
Что сказала Элина?
Свитолина, которая неоднократно подчеркивала свою поддержку украинским спортсменам и народу, в очередной раз продемонстрировала, что для нее спортивные ценности – не только об игре на корте, но и о принципах, мораль и честь во всем мире.
Международный олимпийский комитет вписал себя в историю позора мирового спорта. Спасибо за достоинство, Владислав,
– написала Свитолина.
Спор вокруг решения МОК
Одно из ключевых событий на Олимпийских играх-2026 – дисквалификация украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за использования им спортивного шлема памяти.
Теннисистка, которая давно выступает за честность и принципы в спорте, не только выразила слова поддержки Гераскевичу, но и напомнила о важности человеческого достоинства и уважения к спортсменам из разных стран в коллективных соревнованиях.
Свитолина отметила, что наблюдать за такими событиями трудно, но важно стоять на стороне справедливости и поддерживать тех, кто оказался под давлением несправедливых решений.
Как Гераскевич критикует МОК?
- Скелетонист раскритиковал президента МОК Кирсти Ковентри за ее поведение после его дисквалификации с Олимпийских игр.
- Владислав публично выражал несогласие с политикой Международного олимпийского комитета еще задолго до своей дисквалификации: как пишет Reuters, он резко осудил политику допуска "нейтральных" атлетов из России и Беларуси, многие из которых оказались сторонниками войны.
- Гераскевич назвал "персонажами, которые беспокоятся только о своих должностях" членов МОК от Украины Сергей Бубку и Валерия Борзова, которые не сделали ничего, чтобы в ситуации со "шлемом памяти" защитить интересы Украины и спортсмена.