Хочет еще детей: Свитолина заговорила о завершении карьеры после вылета с Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины рассказала о своих дальнейших планах в карьере. Спортсменка заверила, что до 38 лет она выступать на профессиональном уровне не планирует.

Украинка Элина Свитолина завершила свой путь на втором турнире Grand Slam Ролан Гаррос. Одесситка дошла до четвертьфинала, где в двух сетах уступила Иге Швентек и после этого дала интервью, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Tennis Letter

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Осталось играть недолго

В нем первая ракетка Украины заговорила о завершении карьеры. 30-летняя спортсменка прокомментировала возможность продолжительности ее карьеры до 38 лет после поражения от Швьонтек.

Именно столько сейчас мужу Свитолиной Гаэлю Монфису, который продолжает свою карьеру. Элина призналась, что имеет в планах рождение детей, поэтому ее карьера не продлится еще восемь лет.

Я не хотела бы играть так долго, я хочу еще детей. Хочу просто счастливо выйти на пенсию и не играть столько. Я уже столько лет в туре, иногда это бывает тяжело. Бывает одиноко. Для меня будет вполне нормально завершить карьеру раньше, чем в возрасте Гаэля,

– заявила Свитолина.

Напомним, что за свою карьеру Свитолина выиграла 502 матча из 769-ти. На ее счету 18 титулов, среди которых и триумф в Итоговом турнире в 2018 году.

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Также украинка брала бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 и доходила до трех полуфиналов турниров Grand Slam. Сейчас Свитолина занимает 14 место в рейтинге WTA.