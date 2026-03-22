Среди презентов были лонгслив и нож с символикой одного из подразделений ВСУ. Информация об этом появилась на платформе Threads.
Что известно о подарке Джошуа от военных?
Усик передал подарки Джошуа от военных операторов БПЛА спецподразделения "Вовкулаки", которые ежедневно защищают Украину на Харьковском фронте.
Подарки стали символом уважения, силы и благодарности.
Это больше, чем просто подарок. Это связь между фронтом и мировым спортом. Это о поддержке, честь и настоящие ценности,
– говорится в сообщении.
Что известно о визите Джошуа в Украину?
Британский боксер прибыл в Украину по приглашению чемпиона мира Александра Усика. Визит был приурочен к боксерскому вечеру, на котором состоялся дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка в профессиональном боксе.
Как сообщает BoxingKingMedia, во время пребывания в Украине Джошуа не только посетил спортивные мероприятия, но и присоединился к культурной программе. В частности, он побывал в Киеве, где вместе с Усиком посетил Майдан Независимости и почтил память погибших украинских героев.
Визит британца вызвал значительный ажиотаж – он встретился с рядом украинских публичных лиц, среди которых бизнесмен Геннадий Буткевич, журналист Дмитрий Гордон и блогер Анна Алхим.
Также Джошуа активно взаимодействовал с украинской культурой: общался с военными, изучал украинские слова и участвовал в неформальных встречах с известными украинцами.