Санкции против России в спорте: что известно?

  • С 2022 года Россия оказалась под спортивными санкциями. В командных видах спорта страну отстранили от участия в официальных турнирах.
  • В свою очередь у индивидуальных атлетов есть возможность соревноваться в нейтральном статусе. Но для участия они должны доказать свою непричастность к военным структурам.
  • Также спортсмены должны не быть вовлеченными в поддержку войны. К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России.
  • Особенно разочаровал Международный паралимпийский комитет, который пошел навстречу россиянам. На зимней Паралимпиаде-2026 россияне смогут соревноваться под своей национальной символикой.