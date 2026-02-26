Российский спорт оказался под санкциями в 2022 году. Из-за начала полномасштабной войны в Украине многие атлеты столкнулись с проблемами.
Некоторые федерации забанили всех спортсменов из России и не допускают их к международным турнирам. Кроме того, россияне оказались нежелательными в ряде стран Европы, сообщает РИА Новости.
Почему россиянина не пустили в Эстонию?
К примеру, Эстония категорически отказалась пускать к себе российских атлетов. Из-за этого произошел громкий скандал с фигуристом Марком Желтышевым.
Сообщается, что атлету не позволили въехать в прибалтийскую страну именно из-за его российского гражданства. При этом Марк на международных турнирах представляет США.
Однако при этом Желтышев не отказался от российского паспорта и остается гражданином страны-террористки. Выступать под американским флагом фигурист начал лишь недавно.
Поэтому наличие паспорта России и стало причиной для отказа спортсмену в пересечении границы. Марк должен был принять участие в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, которое пройдет с 4 по 7 марта в Таллине.
Ранее Err.ee сообщало, что Эстония запретила россиянам въезд на чемпионат мира по фехтованию. Из-за этого международная федерация этого вида спорта лишила страну права проводить соревнования.
Санкции против России в спорте: что известно?
- С 2022 года Россия оказалась под спортивными санкциями. В командных видах спорта страну отстранили от участия в официальных турнирах.
- В свою очередь у индивидуальных атлетов есть возможность соревноваться в нейтральном статусе. Но для участия они должны доказать свою непричастность к военным структурам.
- Также спортсмены должны не быть вовлеченными в поддержку войны. К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России.
- Особенно разочаровал Международный паралимпийский комитет, который пошел навстречу россиянам. На зимней Паралимпиаде-2026 россияне смогут соревноваться под своей национальной символикой.