Российский спорт оказался под санкциями в 2022 году. Из-за начала полномасштабной войны в Украине многие атлеты столкнулись с проблемами.

Некоторые федерации забанили всех спортсменов из России и не допускают их к международным турнирам. Кроме того, россияне оказались нежелательными в ряде стран Европы, сообщает РИА Новости.

Почему россиянина не пустили в Эстонию?

К примеру, Эстония категорически отказалась пускать к себе российских атлетов. Из-за этого произошел громкий скандал с фигуристом Марком Желтышевым.

Сообщается, что атлету не позволили въехать в прибалтийскую страну именно из-за его российского гражданства. При этом Марк на международных турнирах представляет США.

Однако при этом Желтышев не отказался от российского паспорта и остается гражданином страны-террористки. Выступать под американским флагом фигурист начал лишь недавно.

Поэтому наличие паспорта России и стало причиной для отказа спортсмену в пересечении границы. Марк должен был принять участие в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, которое пройдет с 4 по 7 марта в Таллине.

Ранее Err.ee сообщало, что Эстония запретила россиянам въезд на чемпионат мира по фехтованию. Из-за этого международная федерация этого вида спорта лишила страну права проводить соревнования.