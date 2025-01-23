Недавно Йоханнес Бё объявил о том, что принял решение о завершении карьеры в конце сезона-2024/2025. Биатлонист хочет сосредоточиться на семейной жизни.

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Фуркад об отставке Йоханнеса

Француз чувствует, что лучше всех понимает его причины, потому что когда он ушел в 2020 году, то никто не ожидал. Мартен думает, что причины, которые подтолкнули его к этому, в целом такие же, как и у него, пишет 24 канал со ссылкой на L'equipe.

Мы оба вложили много сил в свою карьеру, у нас был похожий опыт. Мне совсем не грустно. Когда я закончил, то не понимал грустных реакций. Для меня это была хорошая новость. Да, с его стороны есть эмоции, но это решение, которое трудно принять из-за характера изменений, которые оно влечет за собой, однако в то же время оно также увольняет его,

– сказал Мартен Фуркад.

Отметим, что Йоханнес Бё близок к побитию абсолютного рекорда Бьорндалена. Чтобы превзойти достижение земляка, ему осталось 7 личных побед.