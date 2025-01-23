Нещодавно Йоганнес Бьо оголосив про те, що ухвалив рішення про завершення кар'єри наприкінці сезону-2024/2025. Біатлоніст хоче зосередитися на сімейному житті.

Читайте також Пишаюся тобою, – Бьо-старший відреагував на відставку свого брата Йоганнеса

Фуркад про відставку Йоганнеса

Француз відчуває, що краще за всіх розуміє його причини, тому що коли він пішов у 2020 році, то ніхто не очікував. Мартен думає, що причини, які підштовхнули його до цього, загалом такі самі, як і в нього, пише 24 канал з посиланням на L'equipe.

Ми обидва вклали багато сил у свою кар’єру, у нас був схожий досвід. Мені зовсім не сумно. Коли я закінчив, то не розумів сумних реакцій. Для мене це була хороша новина. Так, з його боку є емоції, але це рішення, яке важко ухвалити через характер змін, які воно тягне за собою, проте водночас воно також звільняє його,

– сказав Мартен Фуркад.

Відзначимо, що Йоганнес Бьо близький до побиття абсолютного рекорду Бйорндалена. Щоб перевершити досягнення земляка, йому лишилося 7 особистих перемог.