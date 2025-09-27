Карпаты мощно начали матч против Динамо и имели все шансы на победу. Киевлянам же удалось оформить камбэк, но дело до конца гости так и не довели.

В чемпионате Украины 2025-2026 продолжаются матчи 7 тура УПЛ. Центральная встреча уикенда состоялась во Львове, в рамках которой Карпаты принимали чемпиона Динамо, сообщает 24 Канал.

Как Динамо и Карпаты устроили феерию?

Киевляне подходили к встрече в статусе лидера турнирной таблицы. Однако Шахтер и Колос имели столько же очков, поэтому победа во Львове была важной для команды Шовковского.

Карпаты же не слишком удачно стартовали в УПЛ и лишь неделю назад одержали свою первую победу в чемпионате. Однако подопечные Лупашко уже успели отобрать очки у Шахтера, поэтому были настроены повторить это с чемпионами.

Карпаты – Динамо 3:3

Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+4 – Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50.

И первая половина игры действительно выдалась прекрасной для Карпат. В середине первого тайма хозяева забили дважды с интервалом в три минуты. Сначала Альварес точно пробил в угол из-за пределов штрафной площади.

А чуть позже преимущество удвоил Бруниньо, который смог оторваться от Тиаре. В конце концов нападение Динамо в лице Бленуце и Огунданы не было заметным. Однако Динамо удалось сделать камбэк именно благодаря украинцам.

Еще перед перерывом один мяч отыграл Караваев, замкнув подачу с углового. А уже на старте второго тайма Динамо забило еще дважды и повело в счете. Шапаренко замкнул прострел от Волошина, а позже Караваев оформил дубль снова после углового.

Всего за этот сезон Александр оформил уже четыре результативных действия согласно Transfermarkt. Карпаты пытались вернуться в игру, однако Динамо контролировало мяч.

Но довести дело до победы у киевлян не удалось. В компенсированное время Карпаты совершили штурм ворот Динамо и в конце концов вратарь Моргун ошибся при ударе Мирошниченко издали. Денис сравнял счет и вырвал для "зелено-белых" ничью.

