Динамо та Карпати влаштували божевільний матч в УПЛ: львів'яни вирвали нічию на останній хвилині
- Матч між Динамо та Карпатами в рамках УПЛ завершився з рахунком 3:3.
Карпати забили двічі, після чого пропустили три голи та зрівняли рахунок на останній хвилині.
Карпати потужно почали матч проти Динамо та мали всі шанси на перемогу. Киянам же вдалось оформити камбек, але справу до кінця гості так і не довели.
В чемпіонаті України 2025-2026 тривають матчі 7 туру УПЛ. Центральна зустріч вікенду відбулась у Львові, в рамках якої Карпати приймали чемпіона Динамо, повідомляє 24 Канал.
Як Динамо та Карпати влаштували феєрію?
Кияни підходили до зустрічі в статусі лідера турнірної таблиці. Проте Шахтар та Колос мали стільки ж очок, тому перемога у Львові була важливою для команди Шовковського.
Карпати ж не надто вдало стартували в УПЛ і лише тиждень тому здобули свою першу перемогу в чемпіонаті. Проте підопічні Лупашка вже встигли відібрати очки у Шахтаря, тому були налаштовані повторити це із чемпіонами.
Карпати – Динамо 3:3
Голи: Альварес, 24, Бруніньо, 27, Мірошніченко, 90+4 – Караваєв, 43, 52, Шапаренко, 50.
І перша половина гри справді видалась прекрасною для Карпат. В середині першого тайму господарі забили двічі з інтервалом у три хвилини. Спочатку Альварес точно пробив у кут з-за меж карного майданчика.
А трохи згодом перевагу подвоїв Бруніньо, який зміг відірватися від Тіаре. Зрештою напад Динамо в особі Бленуце та Огундани не був помітним. Проте Динамо вдалось зробити камбек саме завдяки українцям.
Ще перед перервою один м'яч відіграв Караваєв, замкнувши подачу з кутового. А вже на старті другого тайму Динамо забило ще двічі та повело в рахунку. Шапаренко замкнув простріл від Волошина, а пізніше Караваєв оформив дубль знову після кутового.
Загалом за цей сезон Олександр оформив вже чотири результативні дії згідно з Transfermarkt. Карпати намагались повернутися в гру, проте Динамо контролювало м'яч.
Але довести справу до перемоги у киян не вдалось. У компенсований час Карпати здійснили штурм воріт Динамо і зрештою воротар Моргун помилився при ударі Мірошніченка здаля. Денис зрівняв рахунок та вирвав для "зелено-білих" нічию.
Турнірна таблиця УПЛ
- Перемога залишила Динамо на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату України, повідомляє сайт УПЛ. Однак за підсумками туру команду Олександра Шовковського можуть обійти Шахтар та Колос.
- Раніше були чутки, що Динамо продасть скандального форварда Владіслава Бленуце. Новачок киян постив проросійські відео в соцмережах, через що налаштував фанатів проти себе.
- Правда, пізніше Ігор Суркіс запевнив, що Бленуце залишиться в Динамо. Гравець же вибачився перед вболівальників та запевнив, що підтримує Україну у війні проти росіян.
- До слова, Карпати піднялись на 12 місце в УПЛ, випереджаючи зону стикових матчів лише на один бал. Львів'яни мають у своєму активі вісім балів.
- У наступному турі чемпіонату України 2025-2026 "зелено-білі" відправляться в гості до Олександрії. У свою чергу на Динамо чекає домашній матч проти Металіста 1925.