Мудрику вынесли приговор: украинец уже не вернется на топовый уровень после допинг-скандала
- Михаил Мудрик получил положительный допинг-тест и уже больше года остается без футбола.
- Шансы на возвращение игрока на топовый уровень являются минимальными.
Михаил Мудрик уже больше года остается вне футбола. Украинец в декабре 2024-го сдал положительный допинг-тест.
В организме Михаила был найден запрещенный препарат мельдоний. Известный журналист Валентин Щербачев высказал свой прогноз на дальнейшую карьеру украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.
Что ждет Мудрика?
По его мнению, Мудрик уже не вернется на топовый уровень в футболе. Причиной является отстранение от тренировок с лондонским Челси.
Тяжело сейчас Мудрику. Он хороший футболист. Жаль, что все так получилось. Он очень много потерял и вряд ли после этого снова наступит его звездный час,
– считает Щербачев.
Пока что срок возвращения игрока неизвестен, хотя интерес к его персоне остается. Eagle Media сообщал, что Мудрик может оказаться в турецком Бешикташе.
Также ходили слухи о возможной аренде Михаила во французский Страсбург. Это будет возможным при условии быстрого возвращения игрока уже в этом году.
Отметим, что Мудрик продолжает поддерживать форму самостоятельно в спортзале. Недавно он даже сел за руль, чтобы добраться до тренировки, хотя имел запрет от полиции на управление авто.
Что известно о допинге Мудрика?
- Свой последний матч за Челси Михаил сыграл еще в конце ноября 2024 года. После этого игрок сдал положительный допинг-тест, а Челси отстранил его от тренировок.
- Сам футболист получил пока бессрочный бан во всех турнирах. Мудрик заявил, что не принимал допинг по собственному желанию и ограничил пользование соцсетями.
- Команда украинца настояла на открытии пробы "Б", которая, по слухам в СМИ, также показала положительный результат. Ожидается, что игрок будет вне игры от 2 до 4 лет.
- Отметим, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер успел оформить 10 голов и 11 ассистов в 73-х матчах за "синих".