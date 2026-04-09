В ТЦК признались, были ли нарушения со стороны военного во время конфликта с футболистом Колесником
- Даниил Колесник попал в громкий скандал с избиением военного.
- Служебное расследование ТЦК не выявило нарушений в действиях своего работника.
В феврале произошел громкий скандал в украинском футболе. Один из игроков клуба УПЛ устроил драку с военнослужащим ТЦК.
Речь о нападающем Колоса Данииле Колеснике, который играл за вторую команду ковалевцев. Футболист сам похвастался избиением военного у себя в инстаграм, сообщает Суспільне.
Были ли противоправные действия со стороны ТЦК?
Этот инцидент вызвал резонанс в обществе, что привело к задержанию Даниила. Сам игрок оправдывался тем, что защищал своего соседа, которого якобы хотели мобилизовать.
Кроме того, позже Колесник заявил, что военнослужащие первыми применили силу к нему. Представители ТЦК якобы угрожали ему оружием и специально сбили его автомобилем.
В конце концов полиция открыла уголовное производство. а в ТЦК провели служебное расследование ситуации. По его итогам не было выявлено нарушений в действиях военнослужащих.
Об этом рассказал представитель Бучанского ТЦК Ярослав Камуз. По заключению комиссии, военный выполнял свою работу по обеспечению мобилизационных мероприятий.
Во время проверки документов мужчина начал убегать и упал на снег. В этот момент на месте событий появился Колесник, который был настроен агрессивно. Также установлено, что у футболиста была закреплена кобура для пистолета на поясе.
Однако не понятно, было ли в ней оружие. Напомним, что суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, сообщает адвокатское объединение "Barristers". Впоследствии его изменили на личное обязательство.
Скандал с Колесником: что известно?
- Форвард был частью Колос-2, при этом так и не сыграл ни одного матча за основную команду. До этого Колесник выступал за ВПК-Агро, Минай, Дружбу из Мировки и Левый Берег.
- Сам игрок не подпадает под мобилизацию, ведь ему 24 года. После нападения на военнослужащего Колос осудил его действия и расторг контракт с футболистом.
- Кстати, Даниил не смог найти себе новую команду и и теперь будет играть в медиалиге. А в 2023 году Колесник прославился благодаря благодаря бою с русскими в Турции.